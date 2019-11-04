У бюджеті України величезна діра: хто винен у провалі відрахувань

У жовтні 2019 року бюджет України недовиконали за доходами майже на 10%. Це приблизно 7,8 млрд гривень. А від початку року дефіцит склав майже 88 мільярдів.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, опубліковані на її сайті. Найбільші "провали" у відрахуваннях – у митних органів.

Так, станом на 31 жовтня 2019 року до казни за місяць надійшло 70,991 млрд гривень, тоді як за планом мало бути на 7,835 млрд більше – 78,827 млрд грн. Тобто бюджет виконано на 90,1%

Відповідно нижчими у жовтні виявилися доходи загального фонду (61,1 млрд при плані 68,6 млрд гривень) та спеціального (9,8 млрд проти очікуваних 10,2 млрд грн).

З початку року (з січня до кінця жовтня) бюджет України виявився виконаним на 94,5%. Казна отримала 810,742 млрд грн, тоді як план був зібрати 857,916 млрд. Таким чином, дефіцит склав 47,173 млрд гривень.

Найбільші недоїмки за відрахуваннями до бюджету у митних органів. Так, за 10 місяців вони мали віддати 299 млрд гривень, а за фактом від них надійшло 263 млрд – це 87,9% від суми.

Бюджет України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року в Україні не виконали план надходжень до бюджету на 7,8 млрд грн, при цьому митниця відстає вже дванадцятий місяць поспіль.

У липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, а ось загалом від початку року утворився дефіцит на 21,9 млрд грн.

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.

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