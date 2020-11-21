У бюджеті України утворилася величезна діра: звідки візьмуть гроші і хто постраждає

В Україні 2020 рік може закінчитися з "дірою" в бюджеті (різниця між запланованими та фактичними доходами) в розмірі близько 150 млрд грн. Щоб залатати діри, Кабмін пропонує отримати за рахунок купівлі банками облігацій державного боргу (на 20 млрд грн), ще близько 30 млрд можуть отримати за рахунок відстрочки компенсації ПДВ.

Крім того, така ситуація може призвести до того, що з бюджету до кінця року виділятимуть кошти тільки на захищені статті (пенсії, зарплати, соціальні виплати), решту ж перенесуть на наступний рік. Водночас Казначейський рахунок уже практично порожній. Про це OBOZREVATEL розповіло кілька не пов'язаних між собою джерел, які були присутні на засіданні уряду.

Відзначимо, що проблеми з фінансуванням витрат були і наприкінці минулого року. Тоді прем'єр-міністр Олексій Гончарук (уже колишній) дав доручення Казначейству зупинити всі бюджетні програми, крім захищених статей. Гроші втратили насамперед регіони, які не встигли надіслати платіжні доручення.

Така ситуація може повторитися і в поточному році. Відзначимо, колишній міністр фінансів Ігор Уманський оцінює можливий дефіцит до кінця року в розмірі 100 млрд грн. Водночас, за його оцінками, під загрозою можуть опинитися, зокрема, пенсії і зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни у першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.