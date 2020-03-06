За підсумками січня-лютого 2020 року видатки із загального фонду бюджету України не були профінансовані на 22 млрд гривень.

Через це постраждали виплати пільг, субсидій, компенсацій та допомоги. Про це повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 6 березня.

бюджет України

"Підсумки виконання бюджету за 2 місяці поточного року не вселяють оптимізму. Понад 22 млрд грн! Саме на таку суму протягом січня лютого не проведені видатки загального фонду державного бюджету. Левова частка – майже 30% – виплата пільг, субсидій, компенсацій, допомоги (це 7 млрд грн). Ще 3,5 млрд грн – видатки Збройних Сил України і на закупівлю та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання", – зазначив Пацкан.

Також через недонадходження в цей період коштів від державних запозичень та доходів на 38,5 млрд грн (18,4%) не виконано план надходжень загального фонду бюджету. План доходів теж не виконаний – на 18 млрд грн. Зокрема, менше плану ПДВ з імпорту на 13,8 млрд грн і акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 2,4 грн.

"Ще на стадії розгляду проєкту державного бюджету на 2020 рік Рахункова палата відзначала, що оцінки окремих прогнозних макропоказників завищені. Нас, на жаль, не почули", – підсумував голова Рахункової палати.

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