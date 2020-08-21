У Білорусі почав обвалюватися рубль

Курс білоруського рубля по відношенню до долара в п'ятницю, 21 серпня, впав нижче ніж 2,5 BYN / $. Telegram-канали повідомили, що в обмінниках збираються черги.

Про зниження вартості національної валюти свідчать дані білоруських банків і обмінних пунктів. 1 білоруський рубль у п'ятницю в середньому коштує близько 12,5 гривні.

Коливання найкращих курсів myfin.by

Курси валют у банках Білорусі infobank.by

Офіційний курс Національного банку РБ становить 2,48 білоруського рубля за долар. Тоді як на початку тижня, коли почалися вибори й подальші за ними протести, американська валюта коштувала 2,43 рубля.

Офіційний курс валют в Білорусі nbrb.by

Біржовий курс на порталі investing.com становить 2,52 білоруського рубля за долар, тоді як вранці 20 серпня курс був у межах 2,47-2,48 BYN / $.

Курс білоруського рубля на біржі invsting.com

За даними білоруського Telegram-каналу NEXTA Live, біля обмінників вже збираються черги.

Повідомляють про черги в обмінниках Telegtam / NEXTA Live

"Долар у певний банках вже 2.54. Очевидно, це тільки початок. Підписники повідомляють, що в обмінниках починають утворюватися черги. Повідомляють, що в деяких обмінниках долар вже вчора був по 2,6", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

18 серпня о Білорусі до страйку приєдналися співробітники підприємства "Білоруськалій", яке є найважливішим підприємством для країни і в 2019 році забезпечило 5,6% бюджету країни.

Добробут українців із урахуванням тіньових доходів і спотвореної статистики не гірший, ніж у білорусів. Водночас за рівнем мінімальної заробітної плати Україна значно випереджає сусідню державу. Міф про те, що білоруси через акції протестів можуть повторити "український сценарій" і опинитися в ситуації економічного колапсу, не відповідає дійсності.

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