У банках і обмінниках України подешевшали долар і євро
Курс валют в Україні 30 липня. колаж Обозревателя
Офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.
Курс НБУ на 30 липня
1 долар США – 27,68 грн;
1 євро – 32,46 грн.
Курс валют в Україні 30 липня НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Ддолар:
Купівля – 27,51 грн/$
Продаж – 27,77 грн/$
Курс валют в Україні 30 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,04 грн/€
Продаж – 32,58 грн/€
Курс валют в Україні 30 липня Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$ (-1 коп.)
Продаж – 27,66 грн/$ (0 коп.)
Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,39 грн/€ (-12 коп.)
Продаж – 31,51 грн/€ (-9 коп.)
Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$
Продаж – 27,63 грн/$
Курс валют в Україні 30 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,20 грн/€
Продаж – 32,30 грн/€
Курс валют в Україні 30 липня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 29 липня, знизився і встановився на рівні – 27,68 грн (-7 коп.). Також подешевшав євро – до 32,45 грн (-15 коп.).