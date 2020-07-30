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У банках і обмінниках України подешевшали долар і євро

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
1,8 т.
Курс валют в Україні

Курс валют в Україні 30 липня. колаж Обозревателя

Офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.

Курс НБУ на 30 липня

  • 1 долар США – 27,68 грн;

  • 1 євро – 32,46 грн.

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Ддолар:

  • Купівля – 27,51 грн/$

  • Продаж – 27,77 грн/$

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,04 грн/€

  • Продаж – 32,58 грн/€

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,55 грн/$ (-1 коп.)

  • Продаж – 27,66 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,39 грн/€ (-12 коп.)

  • Продаж – 31,51 грн/€ (-9 коп.)

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,55 грн/$

  • Продаж – 27,63 грн/$

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,20 грн/€

  • Продаж – 32,30 грн/€

Курс валют в Україні 30 липня

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 29 липня, знизився і встановився на рівні – 27,68 грн (-7 коп.). Також подешевшав євро – до 32,45 грн (-15 коп.).

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