У банках і обмінниках України подешевшали долар і євро

Офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.

Курс НБУ на 30 липня

1 долар США – 27,68 грн;

1 євро – 32,46 грн.

Курс валют в Україні 30 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Ддолар:

Купівля – 27,51 грн/$

Продаж – 27,77 грн/$

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,04 грн/€

Продаж – 32,58 грн/€

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$ (-1 коп.)

Продаж – 27,66 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,39 грн/€ (-12 коп.)

Продаж – 31,51 грн/€ (-9 коп.)

Курс валют в Україні 30 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$

Продаж – 27,63 грн/$

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,20 грн/€

Продаж – 32,30 грн/€

Курс валют в Україні 30 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 29 липня, знизився і встановився на рівні – 27,68 грн (-7 коп.). Також подешевшав євро – до 32,45 грн (-15 коп.).