Шмигаль сказав, як Україна поведеться зі своїм держборгом

У Кабінеті міністрів України заявили, що незважаючи на складну економічну ситуацію не бачать підстав для реструктуризації державного боргу.

Там вважають, що Україна входить в турбулентні часи з набагато кращими позиціями, ніж у періоди попередніх криз. Про це говориться в повідомленні на сайті КМУ.

держборг України

Зокрема, інфляція в Україні рекордно низька, бюджет збалансований, а співвідношення держборгу до ВВП впало до рекордно низьких 44,3%.

"Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Кабміні зазначили, що Мінфін продовжує виконувати Середньострокову стратегію управління держборгом, має в розпорядженні різні джерела коштів для фінансування бюджету і продовжить виконувати зобов'язання перед кредиторами в повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавирів.

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