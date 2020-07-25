Ціни на золото злетіли до рекордної позначки: аналітик назвав причину

Світові ціни на золото наближаються до десятирічного максимуму і вже перевищили 1900 доларів за унцію. Дорогоцінний метал продовжить дорожчати і далі.

Такий прогноз Livemint озвучив старший керуючий фондом з альтернативних інвестицій в Quantum Asset Management Чираг Мехта. "Оскільки центральні банки друкують безпрецедентні суми нових грошей, ціни на золото повинні рости і далі", – говорить Чираг Мехта.

Золото отримує вигоду з економічних проблем, оскільки інвестори, як правило, уникають ризикованих активів, говорить Чираг Мехта. За його словами, ціни на золото повинні явно рости на фундаментальній основі.

Історичний рекорд за ціною закриття було зафіксовано 22 серпня 2011 року – 1891,9 доларів за унцію, свідчать дані Dow Jones Market Data. Внутрішньоденний рекорд був досягнутий 6 вересня 2011 року – 1923,7 доларів за унцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня ціни на золото перевищили максимум за сім років: вартість червневого ф'ючерсу на золото виросла на 0,44%, до $1769,1 за унцію.

Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.