Ціни на нафту знизяться через запаси в США: аналітик озвучив прогноз

Найближчим часом світові ціни на нафту можуть подешевшати з 44 до 42-43,5 доларів за барель марки Brent. На вартість чорного золота будуть впливати новини про запаси ресурсу в США.

Про це OBOZREVATEL розповів керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин. "Ще одним важливим фактором впливу на світовий ринок нафти залишиться динаміка поширення коронавірусу в світі і ризик введення нових обмежувальних заходів в деяких країнах. Вже зараз число випадків COVID-19 в світі перевищило 17 млн осіб, померло понад 670 тисяч осіб. Не виключено, що в найближчій перспективі ціни на нафту знизяться до відміток 42-43,5 долара за барель марки Brent", – прогнозує аналітик.

Важливим фактором виступатимуть щотижневі дані по запасах нафти в США. Останні дані від американського Міненерго показали, що за минулий тиждень цей показник скоротився на 10,6 млн барелів, до 526 млн барелів, тоді як на ринку очікували зростання на 0,4 млн барелів.

При цьому запаси нафти на найбільшому в США терміналі в Кушинга зросли на 1,3 млн барелів, до 51,4 млн барелів. Крім того, збільшилися запаси бензину і дистилятів, що свідчить про досить складному відновленні попиту на паливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в четвер, 30 липня, почали різко падати після зростання напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,96% – до $ 43,33. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,94% – до $ 40,88.