Ціни на нафту можуть знову впасти через США: прогноз аналітика

Світові ціни на нафту можуть опуститься з 43,3 до 34 доларів за барель марки Brent, якщо в США збільшиться запас чорного золота або кількість заражених коронавірусом різко збільшиться.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "У найближчій перспективі котирування на нафту будуть рухатися в діапазоні 42-45 долара за барель марки Brent. Однак якщо обсяг запасів нафти в США покаже істотне зростання або кількість заражень істотно виросте, вартість нафти може опуститися до 34-37 доларів за барель марки Brent", – прогнозує експерт.

Учасники світового ринку нафти найближчим часом продовжать оцінювати перспективи попиту на паливо. Аналітик вважає, що все буде залежати від поширення пандемії. Трейдери побоюються і ймовірного початку другої хвилі пандемії, і того, що вже поточне число заражень і можливе введення нових карантинних заходів в різних країнах загальмує відновлення світової економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через коронавірус різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.

Причиною падіння цін є побоювання, що посилення карантину в США та інших країнах через зростання захворюваності короновірусом призведе до падіння попиту на паливо.