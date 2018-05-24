Ціни на нафту можуть різко підскочити: аналітик озвучив прогноз

Найближчим часом ціни на нафту можуть коливатися від 75 до 85 дол за барель в залежності від того, чи будуть введені санкції США проти Ірану і Венесуели.

Таку думку OBOZREVATEL висловив, старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин, зазначивши при цьому, що ціна на нафту впаде в разі, якщо буде досягнуто консенсус в питанні введення санкцій, і навпаки - в разі введення санкцій ціна виросте.

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За словами експерта, на сьогоднішній день є три основні чинники зростання ціни на нафту. "По-перше, рішення ОПЕК і ряду країн не входять в Картель заморозити видобуток для вирівнювання пропозиції нафти. По-друге, ризик санкцій США на Іран та Венесуелу. По-третє, зростання економіки Китаю, як головного споживача нафти і вихід на торгові домовленості з США. в результаті, знижується пропозиція нафти, в той час як попит залишається високим", - зазначив Шевчишин.

Шевчишин також зазначив, що саме побоювання перед санкціями підняли ціни до позначки 80 дол. за барель. "Зараз в центрі уваги Іран і Венесуела. Побоювання перед санкціями підняли ціни до позначки 80 дол. за барель. Як і в ситуації з Північною Кореєю або Китаєм, Дональд Трамп після погроз продовжує вести переговори і, звичайно, отримує кращу для себе угоду. Тому санкції - це предмет торгу. і якщо буде досягнуто консенсусу, нафту різко піде вниз до 75 дол. за барель. Але якщо санкції будуть введені, ціна може досягти 85 дол. і на тлі хвилі спекуляцій навіть вище", - зазначив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що президент США Дональд Трамп шокував світ, спровокувавши рекордний стрибок цін на нафту.