Ціни на нафту можуть різко підскочити: аналітик озвучив прогноз

Найближчим часом ціни на нафту можуть коливатися від 75 до 85 дол за барель в залежності від того, чи будуть введені санкції США проти Ірану і Венесуели.
Таку думку OBOZREVATEL висловив, старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин, зазначивши при цьому, що ціна на нафту впаде в разі, якщо буде досягнуто консенсус в питанні введення санкцій, і навпаки - в разі введення санкцій ціна виросте.
Нафта б'є рекорди: у Росії пояснили, що буде з цінами далі
За словами експерта, на сьогоднішній день є три основні чинники зростання ціни на нафту. "По-перше, рішення ОПЕК і ряду країн не входять в Картель заморозити видобуток для вирівнювання пропозиції нафти. По-друге, ризик санкцій США на Іран та Венесуелу. По-третє, зростання економіки Китаю, як головного споживача нафти і вихід на торгові домовленості з США. в результаті, знижується пропозиція нафти, в той час як попит залишається високим", - зазначив Шевчишин.
Шевчишин також зазначив, що саме побоювання перед санкціями підняли ціни до позначки 80 дол. за барель. "Зараз в центрі уваги Іран і Венесуела. Побоювання перед санкціями підняли ціни до позначки 80 дол. за барель. Як і в ситуації з Північною Кореєю або Китаєм, Дональд Трамп після погроз продовжує вести переговори і, звичайно, отримує кращу для себе угоду. Тому санкції - це предмет торгу. і якщо буде досягнуто консенсусу, нафту різко піде вниз до 75 дол. за барель. Але якщо санкції будуть введені, ціна може досягти 85 дол. і на тлі хвилі спекуляцій навіть вище", - зазначив експерт.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що президент США Дональд Трамп шокував світ, спровокувавши рекордний стрибок цін на нафту.
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "Обозреватель".