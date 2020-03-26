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26 березня • оновлено в 02:45
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Ціни на газ можуть поставити Росію на межу рентабельності

1.3т
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За розмовами про обвал світових цін на нафту в Росії прогавили, що у неї намічаються і величезні проблеми з продажем за кордон природного газу.

Тоді як газ – це ще одне з найважливіших джерел доходів "наддержави". Про це нагадав військово-політичний експерт Олександр Коваленко в блозі на "Південному дозорі".

У Росії великі проблеми з цінами на газ

У Росії великі проблеми з цінами на газ

Він повідомив, що на сьогодні підземні сховища газу (ПСГ) в ЄС заповнені на 62%, внаслідок чого, на нідерландському хабі газові котирування вперше за багато років опустилися нижче $100 за 1 тисячу кубометрів. При цьому поставки російського газу в ЄС обвалилися на 26%.

Обвал цін на газ виявився набагато більшим, ніж найпохмуріші прогнози, зроблені експертами в січні 2020 року. Зараз експерти коригують прогнози.

"Зокрема агентство Fitch прогнозує ціну на газ в Європі в межах $70 за 1000 кубометрів, що, по суті, ставить "Газпром" в положення, коли експорт "блакитного золота" виявляється на межі рентабельності. Зрозуміло, на тлі нинішніх енергетичних перипетій, на межі рентабельності опиняється вже не стільки "Роснефть" і "Газпром", скільки сама Російська Федерація", – пояснив Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Після звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян з приводу епідемії коронавірусу в РФ курс рубля в середу, 25 березня, впав нижче 79 руб./$.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Криза в Росії
Особа
Злий одесит
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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