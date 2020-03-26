Ціни на газ можуть поставити Росію на межу рентабельності

За розмовами про обвал світових цін на нафту в Росії прогавили, що у неї намічаються і величезні проблеми з продажем за кордон природного газу.

Тоді як газ – це ще одне з найважливіших джерел доходів "наддержави". Про це нагадав військово-політичний експерт Олександр Коваленко в блозі на "Південному дозорі".

У Росії великі проблеми з цінами на газ

Він повідомив, що на сьогодні підземні сховища газу (ПСГ) в ЄС заповнені на 62%, внаслідок чого, на нідерландському хабі газові котирування вперше за багато років опустилися нижче $100 за 1 тисячу кубометрів. При цьому поставки російського газу в ЄС обвалилися на 26%.

Обвал цін на газ виявився набагато більшим, ніж найпохмуріші прогнози, зроблені експертами в січні 2020 року. Зараз експерти коригують прогнози.

"Зокрема агентство Fitch прогнозує ціну на газ в Європі в межах $70 за 1000 кубометрів, що, по суті, ставить "Газпром" в положення, коли експорт "блакитного золота" виявляється на межі рентабельності. Зрозуміло, на тлі нинішніх енергетичних перипетій, на межі рентабельності опиняється вже не стільки "Роснефть" і "Газпром", скільки сама Російська Федерація", – пояснив Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.