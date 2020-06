У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це на своєму сайті повідомив один з авторів проєкту Джон Баррассо. У документі йдеться, що санкції, передбачені законопроєктом "Про енергетичну безпеку Європи", повинні бути посилені. За словами Баррассо, "Північний потік-2" – це російська пастка, що робить Європу більш залежною від них.

"Ми зобов'язані блокувати всі російські зусилля для завершення будівництва цього небезпечного трубопроводу. Наш законопроєкт розширює цільові санкції щодо тих, хто бере участь у будівництві цього газопроводу. Ці санкції не дозволять Росії посилити свою геополітичну зброю", – заявив сенатор Баррассо.

Газова карта Європи

Інші сенатори підтримали ідею цього законопроєкту. Наприклад, Тед Круз заявив, що "Північний потік-2" є критичною загрозою національній безпеці США, тому він не повинен бути завершений.

"У минулому році обидві партії й обидві палати Конгресу зібралися, щоб ухвалити мій і сенатора Шехін двопартійний законопроєкт про захист енергетичної безпеки Європи. Проте Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроєкт повинен раз і назавжди уточнити, що ті, хто в будь-який спосіб бере участь у будівництві трубопроводу, зіткнуться з негайними американськими санкціями", – сказав він.

Аналогічну думку висловила і сенаторка Джин Шехін. На її думку, не можна допустити ситуації, в якій Росія буде приховано впливати на Європу й Україну.

НАК "Нафтогаз України" відреагувала на цю інформацію серією публікацій у Twitter, в яких закликала Конгрес США ухвалити цей закон. Зі свого боку "Нафтогаз" продовжить свою адвокаційну компанію у США і Європі, щоб "покласти край "Північному потоку-2".

"Конгрес США повинен остаточно покласти край "Північному потоку-2", негайно ухваливши Закон про роз'яснення PEESA! Нафтогаз продовжить свою адвокаційну кампанію в Сполучених Штатах і Європі, щоб остаточно покласти край" Північному потоку-2 "і захистити інтереси безпеки України, Європи та трансатлантичних країн", – написали в компанії.

Також у "Нафтогазі" подякували співробітникам адміністрації Дональда Трампа за сприяння та бажання зупинити "Північний потік-2".

Naftogaz will continue its advocacy campaign in the United States and Europe to put a final end to Nord Stream 2 and safeguard Ukrainian, European, and transatlantic security interests pic.twitter.com/EzEx92FZ9V - Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) June 4, 2020

Ukraine is also grateful to @RichardGrenell, @SecPompeo, @robertcobrien, @SecBrouillette and others in the Trump admin for their determination to completely stop Nord Stream 2. Working together, Ukraine, the US, and Europe will protect transatlantic interests - Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) June 4, 2020

