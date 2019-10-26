'Це не дорого!' У Мінфіні пояснили, чому Україна позичає гроші під великий відсоток

Облігації внутрішньої держпозики, за рахунок яких бюджет України поповнили на кілька десятків мільярдів гривень, в основному купують місцеві банки. А ставка за ними не надмірно висока.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Лівому берегу". За її словами, частка держборгу, яким володіють нерезиденти – не більше 12%.

Також вона додала, що не вважає відсотки (14,5%-18% на рік), під які Україна позичає кошти, надмірно високими. В українських банків крім покупки ОВДП є можливість заробляти і на депозитних сертифікатах НБУ (вони не менш прибуткові). Отже, якщо Мінфін буде занижувати ставку прибутковості ОВДП, то їх ніхто не купуватиме.

"У нас в Міфіні є чудова історія, коли один з заступників міністра фінансів багато років тому розпорядився розміщувати ОВДП не більше як під 5%. Після кількох провальних аукціонів стало зрозуміло, що навіть в Україні є питання ринку", – сказала Маркарова.

За її словами, з січня 2019 року Україна почала активно розміщувати ОВДП по 18% в гривні, відповідно до облікової ставки, поступово знижуючи відсоток.

"Зараз ми розміщуємося під 14,85%. Звичайно, хотілося б робити це набагато дешевше, але для цього потрібне подальше зменшення облікової ставки і краща загальна ситуація", – сказала Маркарова.

Також міністр фінансів пояснила, чому більшу частину держборгу України розміщує в гривні. Гривневий борг здається більш дорогим, ніж в іноземній валюті. Однак в разі обвалу національної валюти може трапитися так, що борг, взятий в доларах або євро, віддати стане неможливо.

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава і продає інвесторам всередині країни або за кордоном. У них є термін погашення (від декількох місяців до декількох років), після закінчення якого держава зобов'язується повернути гроші і відсотки. Ставка ОВДП в Україні – від 14,5% до 18%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України до кінця 2019 роки для покриття дефіциту бюджету збирається залучити 50 млрд гривень за рахунок продажу боргових облігацій (ОВДП) іноземним інвесторам.

24 вересня Бюджет України отримав 13,2 млрд грн інвестицій від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Це одне з рекордних надходжень в 2019 році.

Національний банк дозволив іноземним інвесторам, які купили облігації держборгу або частки в українських компаніях, продавати їх і без обмежень виводити гроші за кордон.

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