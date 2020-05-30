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30 травня • оновлено в 11:24
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Це буде найстрашніша криза за 20 років – Центральний банк Південної Кореї

1.8т
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Центральний банк Південної Кореї знизив процентні ставки до рекордного мінімуму і попередив, що пандемія коронавірусу стане найсильнішим ударом з 1998 року

Про це повідомляє видання Reuters. Рада керуючих Банку Кореї одноголосно ухвалив рішення про зниження процентної ставки на чверть процентного пункту до 0,5%, мінімуму з моменту введення нинішньої системи в 1999 році.

Це буде найстрашніша криза за 20 років – Центральний банк Південної Кореї

Центробанк також погіршив прогноз для економіки на 2020 рік і тепер чекає зниження ВВП на 0,2%, тоді як в лютому прогнозувалося зростання на 2,1%. Скорочення стане найсильнішим з 1998 року – з часів азіатської фінансової кризи.

"Ми плануємо активно купувати казначейські облігації для стабілізації ринків в разі підвищення волатильності довгостроковій прибутковості", – сказав глава регулятора Лі Чжу-Йол на прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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Тема
Світова фінансова криза
Місце
Південна Корея
Тег
криза
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