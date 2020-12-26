Трубоукладач несподівано покинув будівництво "Північного потоку-2"

Трубоукладальне судно "Фортуна" в ніч на 26 грудня покинуло виняткову економічну зону Німеччини, де проводилися роботи по добудові "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Інтерфакс". Дозвіл на будівництво в Німеччині діяв до 31 грудня. Там повинні були добудувати 2,6 км газопроводу на глибині до 30 метрів. Як додає видання, "Фортуна" рухалася з невеликою швидкістю, тому можна припускати, що роботи проводилися.

Офіційно в компанії "Nord Stream 2" не пояснили несподіване повернення судна. Ймовірно, "Фортуна" буде знаходитися в порту Вісмар. З 15 січня, згідно з повідомленням Датського агентства з мореплавання, "Фортуна" може приступити до робіт з укладання "Північного потоку 2" у виключній економічній зоні Данії.

Газопровід побудований приблизно на 94% (2300 км з необхідних 2460 км). Через санкції США міжнародні компанії відмовилися співпрацювати з проєктом. Російський "Газпром" вирішив добудовувати "Північний потік-2" самостійно.

Однак навіть якщо "трубу" вдасться завершити, перед її запуском необхідно отримати страховку і сертифікат. США вже анонсували, що під санкції можуть потрапити і ті компанії, які допоможуть з завершальним етапом запуску. В результаті "Північний потік-2" можуть так і не запустити.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один з найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ з Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Проект "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував в російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють з судами.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.