Нові вимоги від МВФ: що чекає ПриватБанк і як вплине на гаманці українців

Між Україною та МВФ тривають переговори щодо укладення нової програми співпраці. Від їх результату залежить виділення Фондом чергового мільярдного траншу, який посилить українську економіку, і, як наслідок, добробут кожного українця.

Економічні експерти в цілому дають оптимістичні прогнози, так і в самому МВФ кажуть, що попередні домовленості вже є. Але українській владі ще варто виконати певні умови.

На яку суму кредиту розраховує Україна, і коли ми його зможемо отримати – дізнавався OBOZREVATEL.

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Для отримання нового траншу від МВФ Україні необхідно прийняти закон, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок, а також закон про ринок землі.

Також очікується створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби та врегулювання питання з обмеженнями на комунальні тарифи.

Ймовірно, що затвердження програми МВФ для України відбудеться не раніше лютого 2020 року, коли збереться рада директорів Фонду.

Україна розраховує отримати $5,5 млрд строком на 3 роки.

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Рішення не прийнято

За кілька днів до зустрічі "нормандської четвірки", 7 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленості за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Принаймні, так інформацію подали в прес-службі Офісу президента.

Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський

У телефонній розмові з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, глава держави розповів про реформи, які впроваджуються зараз в Україні, і обговорив умови нової програми співпраці з Фондом.

"Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті прискорити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", – зазначив Зеленський.

Крісталіна Георгієва зі свого боку заявила, що запевнила українського президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності і підвищення економіки.

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) в рамках розширеного фонду МВФ", – підкреслила вона.

Така новина, тим більше в переддень саміту в "нормандському форматі", коли в складних переговорах з російським президентом Володимиром Путіним, рішення МВФ надати Україні черговий транш, оцінювався як сигнал підтримки України перед Росією.

Але, через п'ять днів, 12 грудня, в МВФ уточнили, що зараз домовленість за програмою МВФ для України є попередньою, а остаточне затвердження програми Фондом для України буде залежати від виконання попередніх умов.

"Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд Правління МВФ. Коли воно буде внесено залежить від того, чи виконає Україна попередні умови", – заявив представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

МВФ: домовленість относительно програми МВФ для України є попередня. Рішення про залишкову затвердження Ще не внесено на Розгляд правления МВФ. Коли воно буде внесено залежатіме від того, чи Україна виконає попередні умови, - речник МВФ Джері Райс pic.twitter.com/6A5CS8AHMT - голоc Амepікі (@chastime) 12 грудня 2019 р

Чого хоче МВФ

На останньому брифінгу, 12 грудня, глава голова правління Нацбанку Яків Смолій повідомив, що МВФ дасть Україні новий кредит за умови, що буде прийнятий закон, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок, а також закон про ринок землі. Ще очікується створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби.

Яків Смолій "РБК"

Що стосується необхідності прийняття закону про недопущення повернення на ринок банків-банкрутів, в першу чергу це пов'язано з проблемою навколо ПриватБанку. Колишні власники через суди намагаються повернути в свою власність націоналізовану фінустанову, проти чого категорично виступають в МВФ. У новому законі буде передбачена заборона на повернення цього банку.

МВФ також наполягає на створенні незалежних наглядових рад у державних банках. Реформа корпоративного управління в держбанках зупинилася через конфлікт Нацбанку з "Ощадбанком". Однак, за словами глави Мінфіну Оксани Маркаровой, конфлікт вичерпаний і незалежні наглядові ради держбанків будуть сформовані до кінця 2019 року.

Одним з головних вимог МВФ залишається врегулювання питання з обмеженнями на комунальні тарифи.

Крім цього Україна вже успішно виконала кілька поставлених умов, це прийняття бюджету на 2020 рік і закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Але незважаючи на це, Смолій сумнівається, що рада директорів МВФ затвердить нову кредитну програму до кінця 2019 року. За його словами, швидше за все це відбудеться в першому кварталі 2020 року. Він уточнив, що нова програма співпраці з МВФ буде трирічною з розміром спеціальних запозичень – $5,5 млрд.

МВФ "УП"

Які прогнози

В цілому економісти позитивно оцінюють шанси на затвердження нової програми з МВФ. За їхніми оцінками, попередньо в лютому-березні на зборах ради директорів Фонду питання України буде винесено на порядок денний. До цього часу парламентарії з великою часткою ймовірності встигнуть прийняти необхідні законопроекти в рамках співпраці з Фондом.

"Україна має всі шанси прийняти закон про неповернення ліквідованих банків. Щодо закону про ринок землі, то навряд чи його остаточно встигнуть прийняти до кінця року, так як туди внесли понад 4000 поправок, і для їх розгляду буде потрібно ще кілька місяців. За податкової та митної службі також можуть встигнути прийняти , – сказав в коментарі OBOZREVATEL економіст Андрій Новак.

Втім, є ймовірність, що в ході розгляду законопроектів та внесення правок, можуть з'явиться норми, які стануть каменем спотикання для позитивного рішення міжнародних кредиторів. На думку економічних експертів, під загрозою змін є два законопроекти.

"Я думаю, що це може бути питання ринку землі. Законом дозволяється нерезидентам купувати українську землю, а тепер ця норма трохи розчинилася, і питання навіть хочуть ставити на референдум, щоб зняти напругу в суспільстві", – говорить фінансист Василь Невмержицький.

Крім того, є побоювання, і щодо законопроекту про недопущення повернення на ринок банків-банкрутів.

"Якщо в закон про банки дрібним шрифтом внесуть положення, яке хоча б теоретично дозволить обійти цей закон, і при якихось умовах надасть можливість повернення ліквідованих банків, в тому числі і ПриватБанку, тоді це створить проблему", – зазначає Новак.

Відмова від співробітництва з МВФ

Заклики з вимогою припинити брати гроші у Міжнародного валютного фонду переконуючи, що економіка України цілком може впораєтися і без цих коштів, періодично звучить з вуст різних політиків і чиновників. Головним аргументом є те, що ці гроші все одно доводиться повертати.

Але економісти пояснюють, що в умовах кризи, гроші МВФ є не тільки найдешевшими, так як нам їх виділяють під низький відсоток – 2-3% в доларах, але і сама співпраця стає позитивним сигналом для наших партнерів.

"МВФ є індикатором для інвесторів, що стосується співпраці з тією чи іншою країною. Фонд є індикатором в частині надання грошей через виконання ряду світових норм і вимог в частині дефіциту бюджету, легалізації грошей, управління фінансами і так далі. Якщо МВФ дає гроші, інвестори прекрасно розуміють, що відбувається ряд структурних змін в частині управління країною, і це позитивний сигнал", – пояснює Невмержицький.

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Поки українська економіка не "стане на ноги", співпраця з Фондом необхідна, принаймні до того часу, поки не проведуть всі необхідні реформи, які дозволять наростити дохідну частину бюджету і скоротити видаткову.

За словами Новака, якщо ми припинимо співпрацю, ми втратимо не тільки гроші МВФ, а й ряду міжнародних інвесторів.

"Важливі не самі транші МВФ, а сам факт співпраці з Фондом, тому що на це орієнтуються всі інші наші партнери. Навіть кошти ЄС безпосередньо пов'язані з тим, чи співпрацює країна з Фондом чи ні. На це орієнтується, в тому числі і Всесвітній банк, і ЄБРР, і багато інших", – сказав економіст.

Звичайно, втрачені кошти ми зможемо повернути шляхом розміщення та продажу облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП). Але на відміну від кредиту МВФ – це дорогі гроші, які Україна бере під 14-16%.

Станом на листопад 2019 року борги України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики, досягли історичного максимуму – 100,99 млрд грн. І ці гроші доведеться повертати.

Тому економісти стверджують, що з дешевими кредитами МВФ поки прощатися не варто.

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