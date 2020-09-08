Трамп зробив заяву проти РФ через Навального і підтримав зупинку "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Тож американський лідер пропонує покарати Росію.

Таку заяву він зробив на своєму брифінгу 7 вересня, передає Інтерфакс. Крім того, Трамп укотре обурився: "Німеччина укладає угоду, згідно з якою буде платити Росії мільярди доларів, а при цьому ми маємо захищати Німеччину якраз від Росії".

"Звичайно, так", – сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він з ідеєю відмови від цього проєкту у відповідь на те, що трапилося з Навальним. Президент США також нагадав, що і в історії з Навальним виступав проти цього проєкту. "Та ви й не чули про "Північний потік-2" доти, доки Трамп не прийшов", – заявив він.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

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