Трамп заявив, що США купує нафту у Росії і назвав винних

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками в штаті Нью-Гемпшир, поскаржився на необхідність купувати нафту в Росії.

На думку Трампа, США доводиться закуповувати нафту у Росії через дії демократів, які виступають проти будівництва трубопроводів на території країни. "У Новій Англії найвищі ціни на енергію у США. А знаєте чому? Тому що губернатор (штату Нью-Йорк Ендрю) Куомо не дозволяє прокласти трубопровід через верхівку штату Нью-Йорк, щоб нафта і газ, яких у нас дуже багато, могли туди потрапити", – цитує американського лідера РБК.

Звертаючись до прихильників, Трамп запитав, чи знають вони, у кого вони набувають енергоресурси, і сам же відповів: "У Росії". "Ви не знали? До вас приходить багато суден, значна їх частина з Росії, тому що губернатор Куомо з Нью-Йорка не дозволяє побудувати трубопровід", – зазначив глава Білого дому.

За підсумками 2019 року експорт сирої нафти з Росії в Сполучені Штати, за даними Федеральної митної служби (ФТС), склав майже $2,2 млрд. Це в 2,4 раза більше, ніж було у 2018 році. У фізичному вираженні обсяг експорту нафти з Росії у США виріс у 2,6 раза (з 1,8 млн до 4,7 млн т).

Дані Міністерства торгівлі США показали ще більші обсяги нафтових поставок із Росії: 51,5 млн бар. (понад 7 млн т) у минулому році митною вартістю $3,4 млрд (зростання на 66% до попереднього року).

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