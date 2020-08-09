МоваЯзык

Топтеми:

Трамп пішов проти Конгресу і ухвалив додаткову допомогу під час коронакризи: що отримають американці

Дар'я Дурова
Mакроекономіка
7,2 т.
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє роботодавцям відкласти виплату податку на заробітну плату до кінця року, а також розпорядження про додаткову допомогу з безробіття – $400 доларів на тиждень.

Ці рішення, пов'язані з "коронавірусною" кризою, американський лідер ухвалив урозріз із рекомендаціями Конгресу, передає Daily Mail.

Саме Конгрес має виключне право стягувати податки й виділяти кошти, однак накази Трампа претендують на повноважність у рамках надзвичайного стану в країні, оголошеного в березні у відповідь на пандемію.

Зазначається, що президент Сполучених Штатів під час пресконференції на своєму гольф-курорті в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, підписав усього чотири розпорядження, назвавши їх "порятунком від китайського вірусу".

Раніше Трамп розкритикував рішення Конгресу, заявивши, що якщо демократи продовжать блокувати виплати й податкові канікули, він "діятиме як президент, щоб надати американцям допомогу, якої вони потребують". За його словами, демократи вчинили "не просто нерозумно, а безглуздо".

Американський глава також звинуватив демократів у зриві компромісної угоди з надання допомоги, бо "вони хочуть отримати гроші для відомств, які погано працювали протягом багатьох років".

Журналісти наголосили, що президент перетворив офіційну пресконференцію на напівполітичний мітинг, "розгорнувши залпи" проти суперника-демократа Джо Байдена.

Ще один наказ Трампа передбачає заморожування примусових виселень, що дозволить наймачам залишатися у своїх домівках, навіть якщо вони не можуть дозволити собі платежі через пандемію.

Президент сказав, що виплати в $400 на тиждень він ввів у дію "без демократів". Він також запропонував штатам покрити 25% витрат на соціальну допомогу.

Раніше американці могли отримувати $600 на тиждень, проте термін цієї соціальної програми вже закінчився.

На запитання журналістів, чи стане скорочення додаткових виплат до $400 доларів "труднощами для мільйонів", Трамп відповів: "Е, ні, це не проблема. Це гроші, які їм потрібні, це ті гроші, які вони хочуть, і це дає їм чудовий стимул повернутися до роботи".

"І, як ви знаєте, [виплати] були різними, з цифрою в $600 були труднощі", – додав він.

Трамп пояснив, що федеральна надбавка в $600 ставить загальний середній розмір допомоги із безробіття вище, ніж середня заробітна плата у понад 30 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американська розвідка заявила, що Росія розгорнула кампанію з дезінформації проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, намагаючись вплинути на результат президентських виборів у США.

СШАВибори в СШАКоронавірусвиплатиподаткиДональд Трамп
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Mакроекономіка