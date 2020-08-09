Трамп пішов проти Конгресу і ухвалив додаткову допомогу під час коронакризи: що отримають американці

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє роботодавцям відкласти виплату податку на заробітну плату до кінця року, а також розпорядження про додаткову допомогу з безробіття – $400 доларів на тиждень.

Ці рішення, пов'язані з "коронавірусною" кризою, американський лідер ухвалив урозріз із рекомендаціями Конгресу, передає Daily Mail.

Саме Конгрес має виключне право стягувати податки й виділяти кошти, однак накази Трампа претендують на повноважність у рамках надзвичайного стану в країні, оголошеного в березні у відповідь на пандемію.

Зазначається, що президент Сполучених Штатів під час пресконференції на своєму гольф-курорті в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, підписав усього чотири розпорядження, назвавши їх "порятунком від китайського вірусу".

Раніше Трамп розкритикував рішення Конгресу, заявивши, що якщо демократи продовжать блокувати виплати й податкові канікули, він "діятиме як президент, щоб надати американцям допомогу, якої вони потребують". За його словами, демократи вчинили "не просто нерозумно, а безглуздо".

Американський глава також звинуватив демократів у зриві компромісної угоди з надання допомоги, бо "вони хочуть отримати гроші для відомств, які погано працювали протягом багатьох років".

Журналісти наголосили, що президент перетворив офіційну пресконференцію на напівполітичний мітинг, "розгорнувши залпи" проти суперника-демократа Джо Байдена.

Ще один наказ Трампа передбачає заморожування примусових виселень, що дозволить наймачам залишатися у своїх домівках, навіть якщо вони не можуть дозволити собі платежі через пандемію.

Президент сказав, що виплати в $400 на тиждень він ввів у дію "без демократів". Він також запропонував штатам покрити 25% витрат на соціальну допомогу.

Раніше американці могли отримувати $600 на тиждень, проте термін цієї соціальної програми вже закінчився.

На запитання журналістів, чи стане скорочення додаткових виплат до $400 доларів "труднощами для мільйонів", Трамп відповів: "Е, ні, це не проблема. Це гроші, які їм потрібні, це ті гроші, які вони хочуть, і це дає їм чудовий стимул повернутися до роботи".

"І, як ви знаєте, [виплати] були різними, з цифрою в $600 були труднощі", – додав він.

Трамп пояснив, що федеральна надбавка в $600 ставить загальний середній розмір допомоги із безробіття вище, ніж середня заробітна плата у понад 30 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американська розвідка заявила, що Росія розгорнула кампанію з дезінформації проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, намагаючись вплинути на результат президентських виборів у США.