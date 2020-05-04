Трамп анонсував "страшне покарання" для Китаю за коронавірус: в США готують відповідь

Президент США Дональд Трамп в якості одного із заходів покарання Китаю за поширення коронавірусу по всьому світу планує підвищити тарифи на китайські товари.

"Це найстрашніше покарання, ось що я скажу. Ми всі граємо в складну гру: в шахи або покер. (...) І це не шашки, ось що я вам скажу", – заявив він в ефірі телеканалу Fox News, передає Інтерфакс. Президент додав: "Тарифи, як мінімум, є великим інструментом на переговорах".

Дональд Трамп

У відповідь на питання про те, чи є поява коронавірусу навмисною або випадковою, Трамп сказав, що, на його думку, Китай "помилився". "По-моєму, вони зробили помилку, намагалися її приховати. (...) Вони не змогли загасити вогонь. Вони зупиняли людей, які їхали в Китай, але не зупиняли людей, які слідували з Китаю по всьому світу", – пояснив він .

За словами президента, Китай знав, що проблема існує, і "був збитий з пантелику цією проблемою".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав з Китаєм першу частину торгової угоди, яка дозволила завершити торгову війну. За умовами угоди, Китай повинен купити американські товари і послуги на суму $ 200 млрд,

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