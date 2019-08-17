Тариф на газ зміниться: скільки заплатять українці

В Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо незначне подорожчання до 10%.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Максим Пархоменко. "Підвищення цін на нього в Європі і, як наслідок, в Україні чекати не варто. Єдине, що може збільшити ціни на газ – це зниження курсу євро по відношенню до гривні, що може дозволити вирости йому в ціні в середньому на + 10%. Таким чином, на осінній сезон ми можемо очікувати невелике затишшя в низхідній динаміці цін на газ, а при зниженні курсу євро і невелике зростання ціни ", – прогнозує експерт.

Ціни на газ на майданчиках продовжують знижуватися. Вартість одного МВт на майданчику TTF становить 9,48 євро. При адаптації в українську систему координат це близько 283 грн за 100 кубометрів газу.

"Природним чином, до нього потрібно додати вартість транспортування та інші витрати. Реальна ж вартість газу з поставкою в поточному місяці в Україні без урахування ПДВ буде максимально схожа з цінами найближчого хаба в Чехії CZ VTP. В даний момент вона становить 3600 гон за 1000 кубометрів . Падіння цін на газ на європейських хабах, який був сформований раніше за рахунок вкрай високого пропозиції СПГ і трубопровідного газу", – пояснює аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

В результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ в травні, але воно передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня

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