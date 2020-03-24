Світовій економіці напророкували глибоку кризу на роки вперед

На відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу знадобиться кілька років.

На швидке повернення до докризового стану розраховувати не доводиться. Про це заявив глова Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа, передає BBC.

Світова криза

Гурріа сказав, що збитки від Covid-19 вже перевищили збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року і від терактів 11 вересня 2001 року.

"Ми не знаємо, скільки грошей потрібно на боротьбу з безробіттям – тому що нам невідомо, скільки людей втратять роботу. І ми не знаємо, скільки буде потрібно для реанімації сотень тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали", – вважає Гурріа.

Думати, що економіки окремих країн швидко повернутися до "докоронавірусних" показників – значить піддаватися хибним надіям, сказав Гурріа.

Організація вже закликала уряди на деякий час знехтувати правилами бюджетної економії, щоб можна було виділити гроші на організацію швидкого тестування на Covid-19 і лікування захворювання. В ОЕСР входять 36 держав світу, на які припадає близько 80% світової економіки.

Прогноз зростання світової економіки погіршено ВВС

Прогноз ОЕСР про скорочення зростання світового ВВП удвічі (до 1,5% в рік) через пандемію, опублікований на початку березня, вже виглядає надмірно оптимістичним, сказав Гурріа.

Загроза рецесії

Гурріа пророкує, що в найближчі місяці деякі найбільші економіки світу опиняться в рецесії. Технічно рецесія фіксується, якщо два квартали поспіль в країні падає ВВП.

"Навіть якщо загальносвітової рецесії не буде, ми отримаємо або нульове, або негативне зростання у багатьох країнах світу, включаючи найбільші. Через це загальносвітове зростання не лише буде низьким цього року, але і буде довго відновлюватися", – додав він.

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