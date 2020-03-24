Головна Новини
24 березня • оновлено в 04:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Світовій економіці напророкували глибоку кризу на роки вперед

602
Читати матеріал російською

На відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу знадобиться кілька років.

На швидке повернення до докризового стану розраховувати не доводиться. Про це заявив глова Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа, передає BBC.

Світова криза

Світова криза

Гурріа сказав, що збитки від Covid-19 вже перевищили збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року і від терактів 11 вересня 2001 року.

"Ми не знаємо, скільки грошей потрібно на боротьбу з безробіттям – тому що нам невідомо, скільки людей втратять роботу. І ми не знаємо, скільки буде потрібно для реанімації сотень тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали", – вважає Гурріа.

Думати, що економіки окремих країн швидко повернутися до "докоронавірусних" показників – значить піддаватися хибним надіям, сказав Гурріа.

Організація вже закликала уряди на деякий час знехтувати правилами бюджетної економії, щоб можна було виділити гроші на організацію швидкого тестування на Covid-19 і лікування захворювання. В ОЕСР входять 36 держав світу, на які припадає близько 80% світової економіки.

Прогноз зростання світової економіки погіршено

Прогноз зростання світової економіки погіршено

ВВС

Прогноз ОЕСР про скорочення зростання світового ВВП удвічі (до 1,5% в рік) через пандемію, опублікований на початку березня, вже виглядає надмірно оптимістичним, сказав Гурріа.

Загроза рецесії

Гурріа пророкує, що в найближчі місяці деякі найбільші економіки світу опиняться в рецесії. Технічно рецесія фіксується, якщо два квартали поспіль в країні падає ВВП.

"Навіть якщо загальносвітової рецесії не буде, ми отримаємо або нульове, або негативне зростання у багатьох країнах світу, включаючи найбільші. Через це загальносвітове зростання не лише буде низьким цього року, але і буде довго відновлюватися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Світова фінансова криза
Теги
вірус криза
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Mакроекономіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги