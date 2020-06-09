Світовий банк спрогнозував, які країни найбільше постраждають від коронавірусу

Світова економіка в 2020 році впаде на 5,2%, це буде найсильнішою кризою з часів Другої світової війни. Найбільший удар відчують на собі країни Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Колумбія і т.д), а найменше скорочення ВВП очікується в Східної Азії (Китай, Монголія, КНДР).

Про це йдеться в опублікованому на сайті Світового банку прогнозі. Регіональні перспективи:

Східна Азія та Тихоокеанський регіон. Згідно з прогнозами, в 2020 році зростання в регіоні знизиться до 0,5%, що є найнижчим показником з 1967 року, що відображає збої, викликані пандемією.

Європа і Центральна Азія. Згідно з прогнозами, регіональна економіка скоротиться на 4,7%, причому рецесія спостерігається майже у всіх країнах.

Економіка США скоротиться на 6,1% цього року, що відображає збої, пов'язані з заходами по боротьбі з пандемією.

Латинська Америка і Карибський басейн: шоки, викликані пандемією, приведуть до зниження економічної активності в регіоні в 2020 році на 7,2%.

Близький Схід і Північна Африка. Економічна активність на Близькому Сході і в Північній Африці, згідно з прогнозами, скоротиться на 4,2% в результаті розвитку пандемії та ринку нафти.

Південна Азія. Економічна активність в регіоні, згідно з прогнозами, скоротиться на 2,7% в 2020 році, оскільки заходи щодо пом'якшення пандемії стримують споживання і активність в сфері послуг, а також невизначеність щодо пандемії, яка стримує приватні інвестиції.

Африка. Економічна активність в регіоні в 2020 році скоротиться на 2,8%, що є найвищим показником за всю історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.