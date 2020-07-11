Світові ціни на нафту продовжать падати: аналітик спрогнозував вартість
Світові ціни на нафту вже найближчим часом можуть знизитися з 43,27 до 39 доларів за барель Brent.
Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили в компанії Forex Club. Учасники ринку побоюються введення додаткових карантинних заходів в різних країнах, що негативно позначиться на темпах відновлення світової економіки і, зокрема, на котируваннях на нафту.
"Важливим орієнтиром для інвесторів будуть дані по запасах нафти в США. Останні цифри показали, що цей показник за тиждень збільшився на 5,7 млн барелів, хоча очікувалося зниження на 3,1 млн барелів. Ймовірно, при переважно негативних сигналах вартість нафти марки Brent найближчим часом продовжить знижуватися. Можна очікувати рівнів 39-41 долара за барель", – зазначає агенство.
Світові ціни на нафту останні дні знаходяться під тиском зростання числа випадків коронавируса в світі, що негативно позначається на перспективах відновлення попиту на сировину. Зокрема, наприклад, приріст числа хворих в США (країні, яка є найбільшим споживачем нафти в світі) перевалив за рекордний показник в 60 тисяч осіб на добу.
Нафту Україна не купує, але при цьому її подорожчання і здешевлення згодом призводить до зростання або зниження цін практично на всі товари і продукти. Так, поступово після подорожчання чорного золота змінюється вартість і нафтопродуктів: газу, бензину. Для прикладу, близько 80% всього бензину Україна купує за кордоном. Також щорічно доводиться імпортувати 8-10 мільярдів газу.
При цьому всі сировинні ранки пов'язані між собою. Тому дуже часто зростання цін на енергоносії супроводжується подорожчанням зерна. А чим більше заробляють українські аграрії, тим більше валюти потрапляє в Україну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через коронавірус різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.
Причиною падіння цін є побоювання, що посилення карантину в США та інших країнах через зростання захворюваності короновірусом призведе до падіння попиту на паливо.