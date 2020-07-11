Світові ціни на нафту продовжать падати: аналітик спрогнозував вартість

Світові ціни на нафту вже найближчим часом можуть знизитися з 43,27 до 39 доларів за барель Brent.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили в компанії Forex Club. Учасники ринку побоюються введення додаткових карантинних заходів в різних країнах, що негативно позначиться на темпах відновлення світової економіки і, зокрема, на котируваннях на нафту.

"Важливим орієнтиром для інвесторів будуть дані по запасах нафти в США. Останні цифри показали, що цей показник за тиждень збільшився на 5,7 млн ​​барелів, хоча очікувалося зниження на 3,1 млн барелів. Ймовірно, при переважно негативних сигналах вартість нафти марки Brent найближчим часом продовжить знижуватися. Можна очікувати рівнів 39-41 долара за барель", – зазначає агенство.

Світові ціни на нафту останні дні знаходяться під тиском зростання числа випадків коронавируса в світі, що негативно позначається на перспективах відновлення попиту на сировину. Зокрема, наприклад, приріст числа хворих в США (країні, яка є найбільшим споживачем нафти в світі) перевалив за рекордний показник в 60 тисяч осіб на добу.

Нафту Україна не купує, але при цьому її подорожчання і здешевлення згодом призводить до зростання або зниження цін практично на всі товари і продукти. Так, поступово після подорожчання чорного золота змінюється вартість і нафтопродуктів: газу, бензину. Для прикладу, близько 80% всього бензину Україна купує за кордоном. Також щорічно доводиться імпортувати 8-10 мільярдів газу.

При цьому всі сировинні ранки пов'язані між собою. Тому дуже часто зростання цін на енергоносії супроводжується подорожчанням зерна. А чим більше заробляють українські аграрії, тим більше валюти потрапляє в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через коронавірус різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.

Причиною падіння цін є побоювання, що посилення карантину в США та інших країнах через зростання захворюваності короновірусом призведе до падіння попиту на паливо.