Субсидії уріжуть, а перевірятимуть у три етапи: як українцям урізали бюджет "на комуналку"

В Україні бюджет на субсидії вкотре урізали – цього разу ще мінус 2,16 млрд грн. Економічна ситуація погіршується, кількість безробітних зростає, але водночас допомогу на оплату комуналки скорочують уже втретє за рік.

Про те, завдяки чому "Слуги народу" уріжуть "знижку на комуналку", – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий розмір допомоги

Знижку уріжуть для всіх, але після карантину. Розмір субсидії вважається як різниця між вартістю комуналки та обов'язкового платежу. Зі свого боку обов'язковий платіж – це певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за комунальні послуги.

Цей відсоток для всіх рахується індивідуально. До травня цього року для підрахунку середній дохід на одного члена сім'ї ділили на два прожиткові мінімуми і множили на 15%. Те, що вийде – і є відсоток обов'язкового платежу із сукупного доходу.

Із травня 2020 року замість 15% Кабмін почав рахувати 20%. Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі. За старими правилами сім'я з трьох осіб із доходом в 6 тис. грн мала платити за комуналку не більше 900 грн. І якщо, наприклад, соціальний норматив комунальних послуг при цьому обходився у 2000 грн, то держава виділяла їм 1100 грн, щоб вони додали свої 900 і оплатили комуналку.

За новими правилами ця ж сім'я має заплатити зі свого бюджету за комуналку вже 1200 грн. Унаслідок розмір субсидії зменшиться на 200 грн, з 1100 до 900 грн.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – коментував OBOZREVATEL нововведення ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Важливо! На час карантину Мінсоцполітики розраховуватиме розмір за старими правилами (з урахуванням 15%), проте, як тільки він закінчиться, субсидії відразу ж зменшать.

Під час розрахунку враховуватимуть:

зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Не будуть враховувати:

суму, яка виплачується одноразово у разі народження та усиновлення дитини – 10320 грн;

держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки за депозитами, допомога від благодійних організацій;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;

разову виплату у разі присвоєння статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20270 грн);

компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

Нові перевірки в три етапи

Юрист Олександр Плахотник пояснює: практика триетапної перевірки існує в більшості розвинених країн. Україна, фактично, виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Отже, є три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення", – розповідають OBOZREVATEL у Мінсоці.

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть до суду. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави і зобов'язують повернути не тільки субсидію, але й відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потребу в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість із комунальних платежів.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.