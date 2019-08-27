"Сценарій раптової зупинки": РФ передбачили проблеми з економікою

Економіку Росії може струснути вже у 2021 році. Причина – у величезних боргах населення по кредитах.

Допомогти можуть тільки невідкладні заходи, що стримують зростання "боргової бульбашки". Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін, передає "Бізнес.ФМ".

"Якщо не вжити заходів, з високою ймовірністю реалізується сценарій раптової зупинки споживчого кредитування", – говорить Орєшкін.

Причина в тому, що рано чи пізно росіяни не зможуть як розплачуватися за старими кредитами (їх сума наблизилася до 8 трлн. рублів), так і брати нові.

"За оцінкою Мінекономрозвитку, при збереженні поточних темпів зростання споживчого кредитування різкий розворот тенденцій в економіці може статися в 2021 році. За такого сценарію негативний внесок боргового навантаження домогосподарств в темпи зростання споживчих витрат громадян досягне мінус 6% в річному вираженні", – пише видання.

"Це означає, що навіть з урахуванням інших компенсуючих ефектів витрати домашніх господарств на кінцеве споживання можуть скоротитися до 4,5% рік до року в реальному вираженні. При цьому економіка увійде в рецесію", – пояснив Орєшкін.

Він додав, що при такому сценарії в 2021 році ВВП Росії скоротиться на 0,6%.

Росіяни загрузли в боргах по кредитах

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз по зростанню економіки Росії. За підсумками 2019 року ВВП країни виросте на 1,2% замість прогнозованих раніше 1,6%.

А Росстат, публікуючи переможні звіти про успіхи економіки Росії, суперечать своїм же даними.

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