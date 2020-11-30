Степанов заявив про нестачу 57 млрд МОЗ: без них українців нікому буде лікувати

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 01:13, 1.12.2020

Міністерству охорони здоров'я України не вистачає 57 млрд грн в державному бюджеті на 2021 рік.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 30 листопада заявив глава МОЗ Максим Степанов. Він вважає, що якщо вказану суму не додадуть, то лікарі роз'їдуться по інших країнах і українців не буде кому лікувати.

"Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі і наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня. Це (57 млрд грн) мінімум, щоб ми, без перебільшення, вижили", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Степанов розповів, що в бюджетному запиті його відомства було вказано 296 млрд грн, з яких 225 млрд – на фінансування програми соціальних гарантій і 15,1 млрд – на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Міністр вважає, що йому вдасться переконати депутатів збільшити фінансування відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені.

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