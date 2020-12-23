Перша велика приватизація з часів "Криворіжсталі" стартує на початку 2021 року. Своїм сьогоднішнім рішенням Уряд передає Верховній Раді естафету розблокувати таку можливість.

Фонд державного майна України наближається до кінця 2020-го з упевненістю: нам вдалося створити чесні правила та рівні умови участі в приватизаційних аукціонах для усіх без винятку потенційних інвесторів. Ця впевненість підтверджена сотнями успішних аукціонів, мільярдами гривень надходжень від приватизації до бюджету, успішними приватизаційними кейсами, про які я страшенно люблю розповідати.

Поки що все це стосувалося об’єктів малої приватизації, адже аукціони великої приватизації знаходяться під законодавчою забороною через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією. Законодавче обмеження було останнім бар’єром, що відмежовував нас від початку приватизаційних аукціонів по об’єктах вартістю понад 250 млн гривень.

Сьогодні Уряд затвердив проєкт закону України, який передбачає розблокування великої приватизації. Цим рішенням Уряд повертає собі повноваження приймати рішення про оголошення аукціонів, як і передбачено законом про приватизацію до уведення обмежувальної поправки. Щойно пропозиції про готовність об’єктів великої приватизації бути виставленими на аукціони на підставі поведених аудитів надходитимуть від Фонду держмайна та радників, які працюють на об’єктах, Уряд визначатиме стартові ціни, постприватизаційні умови та терміни, в які будуть оголошені аукціони.

Світ повен грошей, які потрібно направити інвестиціями в Україну. Фонд держмайна здійснив надзвичайно якісну роботу з підготовки об’єктів до приватизації, розкриття інформації про активи, впровадження принципів прозорості в приватизаційний процес. Усі умови до залучення масштабних інвестицій в українські об’єкти – є. Врешті, курс України на прозору приватизацію затверджено в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Наразі сподіваємося на парламентське рішення, що зніме останній бар’єр перед стартом великої приватизації.

За умови прийняття такого рішення, ФДМУ зможе залучити 12 мільярдів гривень від приватизації у 2021-му (і це лише програма-мінімум, відштовхуючись від стартової ціни об’єктів, запланованих до приватизації).

Флагманом великої приватизації зразка 2021-го може стати Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Її ми плануємо виставити на аукціон вже у першому кварталі прийдешнього року за умови відповідного рішення Кабінету Міністрів.

Інвестиції через велику приватизацію – дієвий інструмент подолання економічної кризи, адже це не тільки гроші в бюджет, а й робочі місця. Не варто зволікати з його задіянням, поки аудити активів – актуальні, а довіра інвесторів – міцна.

Повний вперед!

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