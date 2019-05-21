США завдали удару по Росії: нові санкції

США ввели санкції проти двох підприємств і навчального центру з Росії.

Про це повідомляє видання ТАСС. Відповідний документ потрапив у розпорядження російських ЗМІ. Йдеться про конструкторське бюро в Тулі, військовий навчальний центр у Гатчині та московський завод "Авангард".

Їх звинуватили у порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) щодо Ірану, КНДР і Сирії. Відповідне повідомлення Держдепартамент розмістив у вівторок у збірнику офіційних документів американського уряду.

Як випливає з цього документа, рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 14 травня. У чорному списку фігурує низка китайських і сирійських юридичних компаній, а також організації з Росії.

Рішення затвердив помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд. Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майком Помпео.

Ілюстрація Head Topics

Як писав OBOZREVATEL, напередодні держдепартамент США представив главі відомства Майку Помпео і президенту Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння у Великобританії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

Скандал з отруєнням шпигуна-перебіжчика Скрипаля став причиною того, що 23 країни світу ухвалили рішення про висилку 133 дипломатів Російської Федерації.

Незважаючи на те, що інцидент трапився у Великобританії, рекордсменом із депортації росіян стали США, які вислали за свої межі 60 диппредставників.

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