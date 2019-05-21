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США завдали удару по Росії: нові санкції

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США ввели санкції проти двох підприємств і навчального центру з Росії.

Про це повідомляє видання ТАСС. Відповідний документ потрапив у розпорядження російських ЗМІ. Йдеться про конструкторське бюро в Тулі, військовий навчальний центр у Гатчині та московський завод "Авангард".

Їх звинуватили у порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) щодо Ірану, КНДР і Сирії. Відповідне повідомлення Держдепартамент розмістив у вівторок у збірнику офіційних документів американського уряду.

Як випливає з цього документа, рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 14 травня. У чорному списку фігурує низка китайських і сирійських юридичних компаній, а також організації з Росії.

Рішення затвердив помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд. Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майком Помпео.

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"Нацистські тварюки!" У Соловйова пригрозили Україні санкціями через мову

Як писав OBOZREVATEL, напередодні держдепартамент США представив главі відомства Майку Помпео і президенту Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння у Великобританії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

Скандал з отруєнням шпигуна-перебіжчика Скрипаля став причиною того, що 23 країни світу ухвалили рішення про висилку 133 дипломатів Російської Федерації.

Незважаючи на те, що інцидент трапився у Великобританії, рекордсменом із депортації росіян стали США, які вислали за свої межі 60 диппредставників.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
санкции
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Стомиков Андрей
Стомиков Андрей
Санкции против двух предприятий и учебного центра. Жуть. Это катастрофа. Придется вернуть Крым, уйти с Донбасса (хотя туда и не заходили), извиниться и выплатить репарации... Санкции уже разбиваются по отдельным предприятиям, дабы Обозу было о чем писать. Надо же поддерживать в свидомом народе идею о том, что нас - захистникыв демоевропы никто не кинет, все нас любят и поддерживают. А рашка скоро загнется под санкциями...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Бля, обосроз! Да не "удар"! А "мощный удар"! "Сокрушительный удар"! Рашка-фсё! (скоро) :-))))
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Надо в ответку позакрывать по всей России пиндосовские жральни типа McDonalds. Вот тогда америкосы реально взвоют.
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