США завдали удару по біткоїну: що чекає на криптовалюту

Курси найбільш ліквідних криптовалют виростуть, незважаючи на рішення комісії з цінних паперів продовжити розгляд заявок на реєстрацію біткоїну-ETF.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики Forex Club. Ймовірно, американський регулятор продовжить затягувати цей процес і може переносити прийняття рішення аж до 240 днів. "Також негативною для крипторинку стала звістка про інсайдерську атаку на цифровий торговельний майданчик Bithumb", - прогнозують аналітики.

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Попит на біткоїн виріс за добу на 0,8%, до $4124 (при капіталізації $72,9 млрд). Ethereum подорожчав на 0,57%, до $142,3 (з капіталізацією $15 млрд). XRP виріс у ціні на 0,97%, до $0,313 (при капіталізації $13 млрд). Litecoin за добу додав 0,17%, до $60,4 (з капіталізацією $3,7 млрд). У найближчій перспективі біткоїн може вирости до $4200 Ethereum – до $145, XRP – до $0,32, а Litecoin – до $61.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана в більшості країн світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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