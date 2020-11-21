США вже приготували нові санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Уряд США вже готує списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

Про це повідомляє міжнародне агентство DPA за підсумками розмови з анонімним високопоставленим джерелом у США. Якщо низка компаній не припинить співпрацю з російським газопроводом, вони ризикують потрапити в "чорні списки".

"Ми знаходимося в процесі дзвінка кільком з цих компаній, щоб повідомити їм, що вони, ймовірно, займаються забороненої діяльністю", – сказав чиновник, відмовившись назвати компанії. Уряд США представить Конгресу звіт про компанії, які підпадають під санкції, протягом декількох днів або тижнів.

Відзначимо, США вже ввели санкції проти компаній, які прокладають труби для "Північного потоку-2". Це призвело до того, що будівництво газопроводу зупинилося на завершальному етапі. Крім того, найближчим часом у Конгресі США прогнозують введення санкцій і проти страховиків і компаній, які видають сертифікати і погодяться працювати з "СП-2".

Газопровід "Північний потік-2" піде в обхід України. Зараз Росія змушена використовувати українську газотранспортну систему, щоб продавати своє блакитне паливо в ЄС. Якби новий газопровід запустили, Україна могла б втратити мільярди доларів доходів від транзиту. Крім того, країна-агресор повністю б втратила залежність від української ГТС.

Як розповідають у "Нафтогазі", ця залежність – одна з причин, з яких Кремль стримується від масштабної військової агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". Водночас надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.