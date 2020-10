США ввели нові санкції проти Китаю

США ввели санкції стосовно шести юридичних і двох фізичних осіб з КНР за діяльність, пов'язану з підтримкою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран (IRISL), повідомив держсекретар США Майк Помпео.

"Сьогодні (у понеділок) Сполучені Штати вводять санкції проти шести юридичних і двох фізичних осіб за поведінку, пов'язану з IRISL і її дочірньою компанією Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), відповідно до розділу 1244 закону про свободу Ірану та боротьбу з поширенням (IFCA 1244)", – йдеться в заяві Помпео, передає "Інтерфакс".

Держсекретар нагадав, що 8 червня 2020 року Держдепартамент вніс до списку санкцій IRISL і дочірню компанію E-Sail Shipping Company Ltd, що базується в Шанхаї.

"Держдепартамент попередив, що будь-яка зацікавлена сторона, яка продовжує вести бізнес з IRISL або E-Sail, наражається на ризик санкцій", – зазначив він.

У зв'язку з цим Вашингтон ввів санкції щодо компаній – Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd; Gracious Shipping Co. Ltd; Noble Shipping Co. Ltd. і Supreme Shipping Co. Ltd., а також головного виконавчого директора Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd – Еріка Чена і президента компанії Даніеля Ге.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав із Китаєм першу частину торгової угоди, яка дозволила завершити торгову війну. За умовами угоди, Китай повинен купити американські товари та послуги на суму $200 млрд.

До цього між країнами протягом 18 місяців тривало протистояння й обмін взаємними обмеженнями. Незважаючи на підписання торговельної угоди, відносини між США і Китаєм через деякий час знову помітно погіршилися.