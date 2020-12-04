США узгодили санкції проти "Північного потоку-2" і вирішили зупинити проєкт

Олександр Литвин Mакроекономіка 09:19, 4.12.2020 Оновлено: 09:30, 4.12.2020

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Проєкт "Північного потоку-2"
інфографіка OBOZREVATEL

Загальна вартість "Північного потоку-2" оцінюється майже в 10 млрд євро. Це одне з наймасштабніших будівництв у світі. Газопровід проходить із Росії до Німеччини і йде в обхід транзитних країн Україна, Польща (за транзит теж потрібно платити). Він у перспективі може зробити збитковим утримання української газотранспортної системи.

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