США разом з Україною намагаються зірвати запуск "Північного потоку-2" і вже приготували санкції – WSJ

У США вже дійшли згоди ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". Обмеження обговорювали разом c співробітниками "Нафтогазу" і РНБО України, які разом з американськими колегами працюють над зривом запуску російського газопроводу.

Про це написало видання The Wall Street Journal. З боку України видання назвало лобістами співробітника компанії "Нафтогаз" Вадима Гламаздина, і працівника Ради національної безпеки України Олександра Харченко. Вони нібито спонукали в американському Конгресі та Білому домі нові санкції проти "Північного потоку-2".

"Лобіювання українців і підтримка з боку сенатора Теда Круза і інших законодавців, скептично налаштованих щодо Росії, дало можливість підготувати санкції, які зупинили роботу над "Північним потоком-2" рік тому приблизно в 100 км від кінцевої точки. Тепер українці відчувають, що близькі до успіху", – пише газета.

Відзначимо, раніше в коментарі OBOZREVATEL партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Кутіхін заявив: нові санкції проти страхових компаній – "додаткові цвяхи в труну" Північного потоку-2". Мовляв, у світі немає жодного трубоукладача, який зважився б піти проти США. Попадання в санкційні списки може означати кінець бізнесу.

"Зупинили проєкт ще в грудні. Ще перших санкцій було досить, щоб зупинити будівництво. Зараз санкції посилюють: їх поширюють і на компанії, які обслуговують, і на компанії, які страхують. Вони мало що змінюють і фактично це додатковий цвяхи в труну проєкту", – говорить Кутіхін.

Відзначимо, газопровід "Північний потік-2" піде в обхід України. Зараз Росія змушена використовувати українську газотранспортну систему, щоб продавати своє блакитне паливо в ЄС. Якби новий газопровід запустили, Україна могла б втратити мільярди доларів доходів від транзиту. Крім того, країна-агресор повністю б втратила залежність від української ГТС.

Як розповідають в "Нафтогазі", ця залежність – одна з причин, по якій Кремль стримується від масштабної військової агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". При цьому надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.