США можуть повністю зупинити "Північний потік-2", який побудований на 95% – BILD
Нові санкції США, які будуть ухвалені вже після перемоги на виборах Джо Байдена, можуть не тільки затримати будівництво "Північного потоку-2", а й повністю зупинити російський газопровід.
Про це з посиланням на європейських газових експертів повідомило німецьке видання BILD. Як пишуть журналісти, раніше політики в Німеччині сподівалися, що Байден відновить "дружній курс" минулого президента Барака Обами. Однак ситуація може розвиватися зовсім за іншим сценарієм.
"Тому що в найбільшій німецько-американській точці суперечок, а саме щодо російського газопроводу "Північний потік 2" через Балтійське море, Джо Байден в наступні кілька місяців знову посилить кермо влади, щоб зупинити престижний проєкт Кремля", – пише видання. І хоча газопровід побудований на 95%, його можуть повністю зупинити.
Раніше повідомлялося, що Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони зачеплять страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами. Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
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