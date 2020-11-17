США можуть повністю зупинити "Північний потік-2", який побудований на 95% – BILD
Яку позицію щодо "Північного потоку-2" може зайняти Байден
Які санкції ухвалить США
Як газопровід вплине на Україну
Нові санкції США, які будуть ухвалені вже після перемоги на виборах Джо Байдена, можуть не тільки затримати будівництво "Північного потоку-2", а й повністю зупинити російський газопровід.
Про це з посиланням на європейських газових експертів повідомило німецьке видання BILD. Як пишуть журналісти, раніше політики в Німеччині сподівалися, що Байден відновить "дружній курс" минулого президента Барака Обами. Однак ситуація може розвиватися зовсім за іншим сценарієм.
"Тому що в найбільшій німецько-американській точці суперечок, а саме щодо російського газопроводу "Північний потік 2" через Балтійське море, Джо Байден в наступні кілька місяців знову посилить кермо влади, щоб зупинити престижний проєкт Кремля", – пише видання. І хоча газопровід побудований на 95%, його можуть повністю зупинити.
Раніше повідомлялося, що Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони зачеплять страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами. Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм Газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.