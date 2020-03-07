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7 березня • оновлено в 14:07
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США поставлять в Україну нове озброєння: з'явилися дані про обсяги допомоги

2.2т
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Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на 125 млн доларів.

Про це повідомляє телеканал CNN. За даними джерел видання в Конгресі і Білому домі, мова йде про половині першого траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів.

Пентагон планує надати Києву протиартилерійською радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI та іншу техніку. Терміни не називаються.

США поставлять в Україну нове озброєння

delo.ua

"Міністерство оборони не коментує і не підтверджує подальше виділення допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгресу", - заявила офіційний представник Пентагону Карл Глісон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

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Місце
Україна
Тег
воєнна техніка
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Американцам, привыкшим на каждом вложенном долларе заработать два, утилизация списанного хлама обходится слишком накладно. А так они сплавляют украинцам за данные в долг доллары ненужное армейское барахло и еще получают с этого нехилый навар. Истории с убитыми хаммерами и просроченными сухпайками - лишь верхушка этой грандиозной аферы.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Вислоухим не на что имеющиеся корабли заправить, что бы под мост ринуться. А хозяева им еще голодных, на водометах подгонят))
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Это хорошая и нужная помощь поможет сохранить множество жизней ВСУ. Українці, шануймося, бо ми того варті!
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