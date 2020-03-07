США поставлять в Україну нове озброєння: з'явилися дані про обсяги допомоги

Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на 125 млн доларів.

Про це повідомляє телеканал CNN. За даними джерел видання в Конгресі і Білому домі, мова йде про половині першого траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів.

Пентагон планує надати Києву протиартилерійською радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI та іншу техніку. Терміни не називаються.

delo.ua

"Міністерство оборони не коментує і не підтверджує подальше виділення допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгресу", - заявила офіційний представник Пентагону Карл Глісон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

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