США і Китай обвалили ціни на нафту: аналітик спрогнозував майбутню вартість

Ціни на нафту впали нижче за позначку в $35 за барель через загострення відносин Китаю і США. У найближчій перспективі вартості нафти марки Brent не вдасться піднятися вище цієї позначки.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Андрій Шевчишин. "Світові ціни на нафту останнім часом перебувають під тиском погіршення відносин між США і Китаєм. Бо Китай є одним із найбільших джерел попиту на нафту, то політичні ризики для стану його економіки призведуть до зниження нафтових котирувань. Разом із тим, тиск на ціни слабшає в міру виходу найбільших країн світу з карантину", – розповідає експерт.

Із факторів, які можуть вплинути на нафтові котирування найближчим часом, можна відзначити також і дані щодо запасів сировини у США. Остання статистика виявилася не дуже позитивною, продемонструвавши збільшення показника при досить слабкому попиті на нафту.

"Можна прогнозувати, що в найближчій перспективі вартість нафти марки Brent продовжить рух поблизу позначки 35 доларів за барель", – розповідає Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/с. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Світові ціни на нафту впали після нового загострення відносин між США і Китаєм. У середу, 27 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,41% – до $35,66.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал