США і ЄС вперше за 20 років зважилися на зниження мит

Сполучені Штати і Європейський Союз підписали угоду про пакет заходів зі зниження мит, який розширить доступ до експортних ринків США і ЄС на сотні мільйонів доларів. Таке рішення ухвалено вперше за 20 років.

Про це з посиланням на торгових представників США Роберта Лайтхайзера і ЄС Філа Хогана повідомило видання "Голос Америки". ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. У 2017 році в Євросоюз з США були експортовані лобстери на суму понад 111 млн доларів.

Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічна вартість яких становить 160 млн доларів. Це напівфабрикати, деякі види кришталевого посуду, ракетне паливо і т.д.

"У рамках поліпшення відносин між ЄС і США взаємовигідну угоду принесе позитивні результати як американської, так і європейській економіці. Ми хотіли б, щоб цей митний пакет ознаменував початок процесу, який приведе до додаткових угод", – йдеться в заяві дипломатів.

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