Спочатку - приповідка.

З одного боку, вчення Маркса виявилося не всесильне, тому що воно, як з'ясувалося, не цілком вірно.

Додаткова вартість давно вже виникає не в виробництві, а в торгівлі (виробництво, до речі, взагалі все більше поступається місцем послуг), а горезвісний недооцінений товар "робоча сила" фактично замінений кваліфікацією. Тобто нічого від теорії дідуся Маркса не залишилося разом з її ключовими положеннями про експлуатацію: зазначені ним вічні вади капіталізму виявилися тимчасовими і не так істотними.

Дорога ж до "звільнення робітничого класу" виявилася і кривої, і кривавої; при цьому в процесі руху по цій страшній дорозі було втрачено - між справою - то, чого втрачати не можна, а саме віра в Бога, ну а коли нічого святого у людей не залишилося, довелося вигадувати негідні замінники і епоха боротьби за справедливість виявилася епохою тотальної брехні .

Економічні змагання з капіталізмом було внаслідок зрівнялівки безнадійно програно, що виявилося прекрасно видно на прикладі тих країн, де розділеним по лінії соціалізм-капіталізм опинявся один народ, - Німеччини та Кореї, а також Китаю (при Мао!) З його Тайванем, Гонконгом і Макао .

Тобто боролися, як з'ясувалося, не з тим і не так, що призвело до тотальної поразки соціалізму на всіх фронтах.

Але (це все, повторюся, була приповідка!), З іншого боку, при всьому при тому сталося зовсім неймовірне: ненавмисно виявилося намацати головне і ключове - усунення несправедливого нерівності, властивого саме капіталізму.

Причому нерівності навіть не внаслідок "приватної власності на засоби виробництва", адже невдачливі підприємці в капстранах досить часто розорялися і порівнювалися з жебраками.

Не було основною причиною нерівності і відмінність в здібностях, оскільки генії могли животіти, а досить бездарні - процвітати.

Нерівність виникало в основному абсолютно тупо і банально - з волі Випадку. Саме він, Випадок, виявився вагомішим і власності, і здібностей, і праці, і їх усіх разом узятих, це було настільки ж несправедливо, як і неефективно, хоча до пори до часу ефект могло давати.

Саме від випадкового, але колосального і нічим не обмеженого нерівності доходів, їх практично нічим не виправданою фантастичною диференціації відбулося розшарування суспільства на абсолютно різні за рівнем життя гігантські групи.

Тільки це і породило такі взаимопереплетающиеся неминучі слідства, як, наприклад, корупція і зовнішнє управління. Різний рівень життя викликав у одних бажання його будь-що-будь зберегти - в поєднанні з можливістю це зробити, а у інших - неможливість захиститися. Так корупція перемогла держава, яке стало розкладатися, а слабкі країни стали підкорятися сильнішим, де держава зникало не так стрімко.

Але і сильніші держави мали або мають до цих пір перевага чисто тимчасове: там розкладання просто не настільки інтенсивно, але навіть в США держава підмінено в більшості головних функцій Федеральною резервною системою - приватним "національним банком", і найцікавіше там ще попереду: один з чергових регулярних криз поховає багато. Адже диво - здавалося б, довготривале - з давно не забезпеченим доларом, який тримається в самому прямому сенсі на чесному слові, ніяк не може бути вічним, і все питання лише в тому, коли саме все це впаде.

Сильніші, ніж інші, країни рятуються поки тільки тим, що встигли досягти більш високого рівня життя, і це тимчасово нівелює накопичуються вади.

Найдовше протягнуть ті, де ближче до оптимального поєднання відсутності зрівнялівки, яке забезпечує інтерес, ефективність і розвиток, з відсутністю і протилежної - зайвою, невиправданої диференціації доходів, тільки таке поєднання і дає можливість соціального захисту менш оплачуваних за рахунок недоведення такої диференціації до абсурду.

Адже за необхідне відмінність доходів є зовсім не в такій мірі, як це має місце: для підтримки інтересу → ефективності → розвитку досить і набагато меншою диференціації, ніж в десятки тисяч разів. Чим ближче така різниця до якогось оптимального значення, тим суспільство, якому вдалося його досягти, довговічніше.

Щоб алкоголь подіяв, зовсім не обов'язково доходити до дурі і блювоти; саме доза, як вчив Парацельс, перетворює ліки на отруту.

В математиці, між іншим, "золоте число" гармонії відомо (його ще називають "золотим перетином"), в науці і мистецтві це число (приблизно 1,618) чудово застосовується; однак навряд чи "ідеальний" рівень допустимої диференціації доходів може мати настільки ж точний кількісний вираз.

Мабуть, якщо по держзарплату співвідношення між максимальною і мінімальною має бути десь на рівні до 10 – 20 раз, то взагалі з особистих доходів (не обов'язково від держави) можна вже говорити про відмінність в 100 – 200 раз.

Слід тільки мати на увазі, що при будь-якому обмеження дозволеної диференціації найбільші капітали з такої країни попливуть за кордон. Не впевнений, правда, що це так погано, як може здатися. Справа в тому, що ні гігантські підприємства рятують зараз країни.

Але перед тим, як перейти до головного висновку, заодно вже принагідно зауважу: проблема тут зовсім не в самому інституті грошей: важлива не форма вираження нерівності, а саме нерівність (в матеріалі "Гроші навпаки" я описував досить докладно, що якби при покупці гроші не платили, а навпаки - давали б на додачу до товару, працю ж оплачували б не видачею грошей, а наданням права їх здати, то від цього б нічого не змінилося).

Яким би не був умовний еквівалент (долари, ділянки на Місяці, час і т. Д.), в яку б країну він ні переходив при всіляких операціях, це завжди однаково грунт для нерівності, і значення має не те, що саме визнано умовним "мірилом", а допустимий кількісне відмінність.

Доводячи його до абсурдного рівня, суспільство доводить до абсурду і себе.

Ну а по "специфіці ладу" найближче до гармонії у нас було (можливо!) При НЕП (мова, звичайно, не про абсолютному рівні життя - він може рости нескінченно, а саме про пропорції і тільки про них!).

Але найбільш потужний приклад - це сучасний (починаючи з "вірного бухарінців" Ден Сяопіна) Китай.

Так, там є мільйонери. Але не вони витягують країну. І Китай, і всі ті країни, які економічно вціліють, витягне малий бізнес з тієї самої диференціацією, достатньою для процвітання, але недостатньою для втрати країною державності і можливості захистити тих, у кого не вийшло вдало себе реалізувати - в силу різних причин.

Мелкобуржуазное суспільство "крамарів" зобов'язане довести свою ефективність. "Limited" (Ltd) - це обмеження не стільки відповідальності, скільки диференціації доходів, дострибує вже до суспільно-смертельного рівня.

Чи не олігархат, а багатоукладність, при якій місце повинно знайтися кожному, стала б кращою гарантією і від вбиває надмірної нерівності, і від нестабільності.

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