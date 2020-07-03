Смолій відреагував на відставку з посади голови НБУ

Екс-голова Нацбанку України Яків Смолій заявив, що йде з посади, залишаючи НБУ сильною інституцією з професійною командою.

Про це він написав у Twitter після голосування в Раді у п'ятницю, 3 липня.

"Я залишаю НБУ цілісною інституцією зі стратегічним баченням, налагодженими процесами, сильною професійною командою, гідною репутацією серед центробанків і міжнародної спільноти. Я йду з високо піднятою головою. Залишаю НБУ під вашу відповідальність", – написав Смолій.

Смолій висловився про відставку Twitter Якова Смолія

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