Смолій відреагував на відставку з посади голови НБУ

Андрій Довгань Mакроекономіка 17:23, 3.07.2020 Оновлено: 17:27, 3.07.2020

Екс-голова Нацбанку України Яків Смолій заявив, що йде з посади, залишаючи НБУ сильною інституцією з професійною командою.

Про це він написав у Twitter після голосування в Раді у п'ятницю, 3 липня.

"Я залишаю НБУ цілісною інституцією зі стратегічним баченням, налагодженими процесами, сильною професійною командою, гідною репутацією серед центробанків і міжнародної спільноти. Я йду з високо піднятою головою. Залишаю НБУ під вашу відповідальність", – написав Смолій.

Смолій висловився про відставку
Twitter Якова Смолія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

  • Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.

  • Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.

  • Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

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