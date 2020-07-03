Смолій відреагував на відставку з посади голови НБУ
Екс-голова Нацбанку України Яків Смолій заявив, що йде з посади, залишаючи НБУ сильною інституцією з професійною командою.
Про це він написав у Twitter після голосування в Раді у п'ятницю, 3 липня.
"Я залишаю НБУ цілісною інституцією зі стратегічним баченням, налагодженими процесами, сильною професійною командою, гідною репутацією серед центробанків і міжнародної спільноти. Я йду з високо піднятою головою. Залишаю НБУ під вашу відповідальність", – написав Смолій.
Смолій висловився про відставку Twitter Якова Смолія
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.