"Слугою" правлять тіньовики? Українцям приготували "ганебне" рішення щодо "єдинників"

В Україні "Слуги народу" пропонують не просто перенести на рік обов'язкові чеки для фізосіб-підприємців, а й збільшити ліміти їхніх оборотів. Унаслідок "малим" бізнесом, якому дозволять не платити повні податки, будуть вважатися навіть мільйонери.

Замість того, щоб боротися з тіньовим бізнесом, парламентарії збираються фактично збільшити кількість "сірих підприємців". Голосування за відповідний законопроєкт №4313 (автори Дмитро Разумков, Давид Арахамія та Олександр Корнієнко – лідери "слуг") провалили в першому читанні, його відправили на доопрацювання. Однак уже незабаром документ можуть знову повернути на голосування в зал.

Про те, як хочуть піти на поступки і чому це вдарить по економіці України – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Це ганьба": як "слуги" пішли на поступки тіньовикам

Ще минулого року в Україні ухвалили рішення зобов'язати фізосіб-підприємців встановлювати касові апарати. З одного боку, це дає можливість покупцям довести, що вони дійсно придбали товар і повернути його в тому разі, якщо якість не відповідає заявленому, а з іншого боку – дозволить побачити реальні обороти фізосіб-підприємців.

Зараз обороти "єдинників" обмежені, але фактично їх неможливо перевірити. Згідно із законом ти можеш платити "єдиний" податок, якщо є дрібним підприємцем і потребуєш "особливих умов". Але повна тінізація призвела до того, що великі компанії почали відкривати величезну кількість ФОП, а той бізнес, який уже давно переріс ліміти, залишається на "єдиному податку" і приховує свій реальний оборот.

Касові апарати повинні впровадити вже з наступного року. Напередодні цього рішення під тиском "тіньовиків" "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який ще на рік відстрочить нововведення. Чеки, контроль і облік знову хочуть перенести.

Але і цього нардепам не вистачило. Депутатка від "Голосу" Галина Васильченко внесла пропозицію збільшити ліміт для фізосіб-підприємців. І профільний комітет на чолі з Данилом Гетманцев цю ідею підтримав. Крім того, згідно з її пропозицією, касові апарати хочуть встановлювати тільки для того бізнесу, чий річний оборот перевищує розмір 850 мінімалок (у 2021-му це 5,1 млн грн!).

1 група – зараз 1 млн грн, буде 245 МЗП (буде 1,47 млн грн у 2021-му)

2 група – зараз 5 млн, буде 1230 МЗП (7,38 млн грн)

3 група – зараз 7 млн, буде 1720 МЗП (10,32 млн грн)

Фактично, щоб встановити касовий апарат, потрібно самому зізнатися, що ваш оборот – більш ніж зазначена сума. Тіньові бізнесмени просто продовжать занижувати цифри і залишаться без касових апаратів, розповідає OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева.

"Я був у Загребі з колегою міністром. Купували каштани на вулиці й відразу нам дали чек. Такої країни, де ось так можна було, абсолютно минаючи касові апарати, займатися торгівлею, просто немає. Ви поїдьте в будь-яку країну ЄС, або навіть у Білорусь. Тільки в нашій країні тіньовики мають такий вплив. Це ганьба", – заявив Рева.

"Єдинників" потрібно чистити, а податки – платити

Андрій Рева пропонує "почистити" списки тих, хто має право перебувати на єдиному податку. Залишити в ньому тільки тих, хто дійсно потребує підтримки, інших перевести на загальну групу.

"Повинен бути новий закон, який би поєднував у собі ознаки трудових відносин, з якими не можна співпрацювати як із фізособою-підприємцем. У нас зараз усіх оформляють як фізосіб-підприємців і це вже просто податковий офшор всередині країни. Вибачте, який касир у гіпермаркеті підприємець? Який офіціант або бухгалтер підприємець? Далі – як можна продавати таблетки в аптеках на єдиному податку? Айтішник платить 5% з обороту, в Білорусі платить 10%, в Естонії 20% (а пільгова 9%). І вони кричать: зменшіть нам податки", – говорить Рева.

В Україні кілька мільйонів осіб зареєструвалися як фізособи-підприємці та платять єдиний податок. Наприклад, підприємці третьої групи можуть мати оборот близько 7 млн грн на рік, платитимуть лише 5% єдиного податку і 1100 грн ЄСВ.

І третя група – ті, хто мають високий оборот і найнятих працівників. Саме цією групою, наприклад, користуються ресторани. Якщо вам після вечері з келихом вина приносять два чека, очевидно, заклад мінімізує податки. Згідно із законом на єдиному податку не можна продавати алкогольні напої, тому з усього обороту ресторани платять копійки, а алкоголь продають від імені іншого підприємства і вже із загальним податком.

"Перше, з чого б я почав, – змусив би кожного підприємця платити за себе не тільки ЄСВ, а й прибутковий податок, як для найнятого працівника. У нас у країні є не тільки близько мільйона фізосіб-підприємців, є ще 11 мільйонів пенсіонерів, армія, вчителі, інші бюджетники. Хто подумає про них? Хіба справедливо, що лікарі, медсестри, вчителі – всі платять 18% прибуткового податку, а "єдинники" – ні? І з мінімальної зарплати теж потрібно віддати 18% прибуткового податку!", – пише у своїй колонці голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський.