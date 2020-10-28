"Слуги" привели в Раду нового депутата, на якому "нікуди клейма ставити": що відомо про скандального політика

В Україні провели довибори до Верховної Ради на 208-му окрузі. Там балотувався "радикал" Олег Ляшко, але перемогу отримав кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Новиною з радістю поділилася його колега з фракції Роксолана Підласа. Однак відразу ж зіткнулася з бурхливою реакцією своїх читачів. "На ньому клейма ніде ставити", – обурився колишній депутат із Броварів Сергій Берестовий.

Анатолій Гунько ще зовсім недавно сидів на лаві підсудних і ризикував на 15 років опинитися за ґратами. Тепер він – новий народний депутат від фракції "Слуга народу". Про те, що відомо про Гунька – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Звинувачували в організації найбільшої схеми

Анатолій Гунько – фігурант гучної кримінальної справи. Усього пів року тому, 15 травня, суд зняв арешт з його майна. Йдеться про можливу крадіжку майже 100 га землі держпідприємства "Радіопередавальний центр" у Броварах. За рішенням слідчого судді тоді в Гунько заарештували чотири автомобілі та чотири земельні ділянки в Чернігівській області, у якій він обрався депутатом.

До речі, як зауважило видання "Наші гроші", дружина Гунька – депутатка Київської обласної ради – у своїй декларації майно чоловіка не вказала, хоча повинна була.

Реєстр судових рішень

Крадіжка землі в Броварах – справа, яку особисто висвітлював на той час генпрокурор Юрій Луценко. Під час засідання суду Гунька називали організатором схеми. "Під час досудового розслідування неодноразово задокументовано наявність у Гунька корупційних зв'язків у службових, правоохоронних та інших державних органах, які він використовував для надання своїм злочинним діям і протиправних дій членів злочинної організації формальних ознак законності та уникнення відповідальності загалом", – говорив прокурор.

FB Юрія Луценка

Сама схема вже випробувана в багатьох регіонах. Через низку операцій ділянки площею 94,67 га потрапили в ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" і ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс", які передали їх в іпотеку Банку "Михайлівський". Гунько був адвокатом "Михайлівського". Після цього землі фактично забрали.

Вибори закінчилися скандалом

Хто саме ухвалив рішення вибрати кандидатом у депутати Олега Гунька – не відомо. До речі, у новоспеченого нардепа є зв'язки і з його головним конкурентом Олегом Ляшком. У 2015 році від Радикальної партії його дружина Наталя перемогла на п'ятнадцятому окрузі (Калинівка, Пухівка, Дмитров, Требухів, Княжичах та інші суміжні села) на виборах до Київської обласної ради.

Рішення привести в парламент людину, яка фігурувала в гучному скандалі, пов'язаному з крадіжкою державної землі, викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Однак свій вибір уже зробили і "Слуги народу", і жителі Чернігівської області.

FB Роксолани Підласої

FB Сергія Рудика

І поки президент Володимир Зеленський і партійна верхівка продовжують розповідати про нові підходи, як до Верховної Ради, так і до місцевих рад, прикриваючись брендом "Слуга народу", потрапляють фігуранти кримінальних справ, студентки та віцеміс університетів.

Мабуть, партія влади так і не засвоїла урок і після низки скандалів продовжує приводити у владу людей із дуже сумнівною репутацією.