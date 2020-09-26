"Слуги народу" пропонують погасити борги за електроенергію через новий держборг

В Україні низка "слуг народу" зареєстрували законопроєкт №4151, в якому пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення боргів за електроенергію.

Документ опублікували на сайті Верховної Ради. Згідно з проєктом, Міністерству фінансів дозволять за погодженням із Кабінетом міністрів випустити ОВДП на 8,9 млрд грн для погашення заборгованості держпідприємства "Гарантований покупець" і 10,6 млрд грн на оплату (20% від прогнозної вироблення товарної продукції).

Водночас передбачається збільшення видатків держбюджету-2020 з 1,26 трлн до 1,28 трлн грн, а граничний обсяг дефіциту держбюджету – з 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

Зазначимо, в Україні ринок електроенергії запустили в "урізаному" стані: на законодавчому рівні залишилися "провали", які так і не виправили. Проблеми тягнуться з року в рік, і, здавалося б, вперше у влади є можливість усе виправити: більшість у Верховній Раді, одноосібно сформований уряд. Мовляв, усі рішення можна легко розробити, узгодити та впровадити. Але ситуація тільки погіршилася.

З початком карантину вся енергетика виявилася перед загрозою колапсу. Споживання знизилося на 9%, виробництво дешевої гідроелектроенергії обвалилося, заборгованість перед атомною енергетикою злетіла, грошей, щоб платити за дорогу "зелену" енергетику, не знайшли.

Борги стрімко злетіли і зараз, хоча із "зеленим" вдалося домовитися, за підсумками року загальний "мінус" Гарантованого покупця (реформований "Енергоринок", який гарантує фіксований тариф для населення і викуповує "струм" із відновлюваних джерел) може досягти мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні почали зростати тарифи на газ. Середня вартість кубометра за місяць зросла на 1 грн і становить 5,49 грн. Експерти попереджають: на цьому подорожчання не зупиниться.