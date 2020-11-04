"Слуги" і ОПЗЖ хотіли "вбити" бюджет країни, але провалилися: результати скандального голосування

В Україні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава цієї ж партії Олександр Корнієнко розробили законопроєкт №4313, який завдав би удару по бюджету всієї країни.

Фізособам-підприємцям хотіли не просто дозволити до 2022 року не використовувати касові апарати, але значно б і збільшили ліміти по оборотах. В результаті не платити податки змогли б навіть мільйонери.

Документ у Верховній Раді 4 листопада підтримали 212 нардепів (за необхідних 226 голосів), більшість із яких "слуги народу" (вони віддали 107 голосів) і ОПЗЖ (18 голосів).

OBOZREVATEL публікує поіменний результат голосування.

Зараз обороти "єдинників" обмежені, але фактично їх неможливо перевірити. Згідно із законом ти можеш платити "єдиний" податок, якщо є дрібним підприємцем і потребуєш "особливих умов". Але повна тінізація призвела до того, що великі компанії почали відкривати величезну кількість ФОП, а той бізнес, який уже давно переріс ліміти, залишається на "єдиному податку" і приховує свій реальний обіг.

Касові апарати повинні впровадити вже з наступного року. Напередодні цього рішення під тиском "тіньовиків" "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який ще на рік відтермінує нововведення. Чеки, контроль і облік знову хочуть перенести.

Але і цього нардепам не вистачило. Депутатка від "Голосу" Галина Васильченко внесла пропозицію збільшити ліміт для фізосіб-підприємців. І профільний комітет на чолі з Данилом Гетманцевим цю ідею підтримав. Крім того, згідно з її пропозицією, касові апарати хочуть встановлювати тільки для того бізнесу, чий річний обіг перевищує розмір 850 мінімалок (у 2021-му це 5,1 млн грн!).

1 група – зараз 1 млн грн, буде 245 МЗП (буде 1,47 млн грн у 2021-му)

2 група – зараз 5 млн, буде 1230 МЗП (7,38 млн грн)

3 група – зараз 7 млн, буде 1720 МЗП (10,32 млн грн)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова має в цьому розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі ритейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Згодом Разумков повідомив, що Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.