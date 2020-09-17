"Слуга народу" забрала із субсидій 2,2 млрд грн і віддала їх на ремонт доріг

Верховна Рада спрямувала на ремонт доріг майже 2,2 млрд гривень, які візьмуть з бюджетної програми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться у законі №3991, який у другому читанні та вцілому підтримала Верховна Рада, йдеться у повідомленні "Економічної правди". Документ авторства "слуги народу" Олександра Трухіна підтримали 234 депутати, з них 212 голосів дала фракція "Слуга народу".

Як голосували депутати:

"Слуга народу" – 212;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 8;

"Довіра" – 8;

"Голос" – 0;

позафракційні – 6.

Куди і скільки спрямують грошей

2,16 млрд грн на ремонт мостів і доріг – при цьому на таку ж суму передбачене скорочення витрат Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі";

На 750 млн грн пропонується збільшити видатки держбюджету на фінансування МВС , збільшивши на таку ж суму доходи держбюджету в частині неподаткових надходжень.

243,75 млн грн – обласним державним адміністраціям (в тому числі 199,79 млн грн – на оплату праці), 117,3 млн грн - Мін'юсту за програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України".

68,6 млн грн – для ДБР;

9,8 млн грн – для Міненерго (з них 8,03 млн грн - на оплату праці).

"Відповідно до змін, внесених до другого читання, витрати в обсязі 2,87 млрд грн, заплановані на обслуговування держборгу, перенаправлені на низку інших програм. Так, 5,87 млн ​​грн виділені на створення Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, 25 млн грн – на утримання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості", – йдеться у публікації.

Також додатково виділять 301,33 мільйонів на утримання органів прокуратури, 381 млн грн - на забезпечення діяльності Збройних Сил, 290 млн грн – для СБУ, 50 млн грн – на придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби.

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