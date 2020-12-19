Скільки заробляють найпопулярніші Youtube-блогери світу: опубліковано рейтинг

Найбагатший Youtube-блогер в світі заробив в 2020-му близько $29,5 млн. І це при тому, що зірці всього лише 9 років.

Про це йдеться в рейтингу, опублікованому журналом Forbes. На першому місці опинився юний американець Райан Каджи. Він отримав славу, розпаковуючи іграшки на відео. Зараз у нього є власна торгова марка. Також в рейтингу опинилася 6-річна росіянка Анастасія Радзинська (у неї 160 млн передплатників на кількох каналах, а річний заробіток становить 18,5 млн доларів).

З цікавого:

найбільша кількість передплатників і переглядів не гарантує найбільший дохід;

найбільше грошей приносить контент для дітей (а краще, щоб було зрозуміло будь-якою мовою);

в топ-10 найбагатших блогерів потрапив один російськомовний канал (і це 6-річна дівчинка).

ТОП-5 найбагатших блогерів

Райан Каджи, найбагатший блогер ryans.world

Перше місце – Райан Каджи

Дохід: $ 29,5 млн

Кількість передплатників: 41,7 млн

Райан Каджи, багатий блогер Скріншот відео

Друге місце – Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)

Дохід: $ 24 млн

Кількість передплатників: 47,8 млн

Dude Perfect заробляють мільйони narvii.com

Третє місце – Dude Perfect

Дохід: $ 23 млн

Кількість передплатників: 57,5 млн

Блогери-мільйонери Ретт і Лінк kompanion.online

Четверте місце – Ретт і Лінк

Дохід: $ 20 млн

Кількість передплатників: 41,8 млн

Markiplier не дотягнув до 20 млн Скріншот відео

П'яте місце – Markiplier (Марк Фішбах)

Дохід: $ 19,5 млн

Кількість передплатників: 27,8 млн

Зазначимо, що раніше YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської співачки Біллі Айліш.