Скільки заробляють найпопулярніші Youtube-блогери світу: опубліковано рейтинг
Найбагатший Youtube-блогер в світі заробив в 2020-му близько $29,5 млн. І це при тому, що зірці всього лише 9 років.
Про це йдеться в рейтингу, опублікованому журналом Forbes. На першому місці опинився юний американець Райан Каджи. Він отримав славу, розпаковуючи іграшки на відео. Зараз у нього є власна торгова марка. Також в рейтингу опинилася 6-річна росіянка Анастасія Радзинська (у неї 160 млн передплатників на кількох каналах, а річний заробіток становить 18,5 млн доларів).
З цікавого:
найбільша кількість передплатників і переглядів не гарантує найбільший дохід;
найбільше грошей приносить контент для дітей (а краще, щоб було зрозуміло будь-якою мовою);
в топ-10 найбагатших блогерів потрапив один російськомовний канал (і це 6-річна дівчинка).
ТОП-5 найбагатших блогерів
Перше місце – Райан Каджи
Дохід: $ 29,5 млн
Кількість передплатників: 41,7 млн
Друге місце – Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
Дохід: $ 24 млн
Кількість передплатників: 47,8 млн
Третє місце – Dude Perfect
Дохід: $ 23 млн
Кількість передплатників: 57,5 млн
Четверте місце – Ретт і Лінк
Дохід: $ 20 млн
Кількість передплатників: 41,8 млн
П'яте місце – Markiplier (Марк Фішбах)
Дохід: $ 19,5 млн
Кількість передплатників: 27,8 млн
Зазначимо, що раніше YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської співачки Біллі Айліш.