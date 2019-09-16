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16 вересня • оновлено в 15:54
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На ремонт доріг в Україні витратять рекордну суму: подробиці

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Витрати на ремонт і будівництво доріг в Україні у 2020 році збільшаться на 19,3 млрд гривень.

Про це йдеться в документі, який ексклюзивно з'явився у розпорядженні OBOZREVATEL.

Так, якщо в 2019 році на розвиток дорожньої інфраструктури в Україні з дорожнього фонду буде витрачено 50,4 млрд гривень, то в проєкті бюджету на 2020 рік ця сума збільшиться до 69,7 млрд грн. Приріст – 19,3 млрд грн.

Також трохи зросте сума, отримана на дороги від міжнародних донорів – з 4,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.

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Як витрачатимуть дорожній фонд у 2020 році:

  • 38 млрд грн – на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;

  • 22,2 млрд грн – на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (субвенція з держбюджету місцевим бюджетам);

  • 3,2 млрд грн – на держпрограми з безпеки дорожнього руху;

  • 6,3 млрд грн – погашення боргу, взятого на розвиток доріг загального користування.

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Як витрачатимуть дорожній фонд

Як витрачатимуть дорожній фонд

Ремонт доріг

Ремонт доріг

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ремонт доріг
Місце
Україна
Теги
ремонт і будівництво доріг бюджет
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