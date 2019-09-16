На ремонт доріг в Україні витратять рекордну суму: подробиці

Витрати на ремонт і будівництво доріг в Україні у 2020 році збільшаться на 19,3 млрд гривень.
Про це йдеться в документі, який ексклюзивно з'явився у розпорядженні OBOZREVATEL.
Так, якщо в 2019 році на розвиток дорожньої інфраструктури в Україні з дорожнього фонду буде витрачено 50,4 млрд гривень, то в проєкті бюджету на 2020 рік ця сума збільшиться до 69,7 млрд грн. Приріст – 19,3 млрд грн.
Також трохи зросте сума, отримана на дороги від міжнародних донорів – з 4,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.
Як витрачатимуть дорожній фонд у 2020 році:
38 млрд грн – на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
22,2 млрд грн – на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (субвенція з держбюджету місцевим бюджетам);
3,2 млрд грн – на держпрограми з безпеки дорожнього руху;
6,3 млрд грн – погашення боргу, взятого на розвиток доріг загального користування.
Як витрачатимуть дорожній фонд
Ремонт доріг
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проєкт Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.
Український уряд надалі не плануватиме бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердженню бюджету буде передувати ухвалення повноцінної 3-річної декларації.
Раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.
Верховна Рада у понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проєкту закону про державний бюджет України.
В Україні в проєкті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні.
Водночас мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.
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